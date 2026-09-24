Άλλος ένας Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός της Συρίας Νεκρός... Δολοφονήθηκε στο δρόμο από Αξιωματικό του καθεστώτος και τους άνδρες του!

tribune.gr_Ο λογαριασμός «Greco-Levantines World Wide» αναφέρει ότι ένας ακόμη νέος Αντιοχειανός Έλληνας Χριστιανός, ο Χασάν Μαρουάν Τζορ...



»ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ



»Εξοχότατοι,



»Ένας νέος Αντιοχειανός Έλληνας Χριστιανός δολοφονήθηκε στη Συρία.



»Το όνομά του ήταν Χασάν Τζαρούτζ.



»Η οικογένεια και η κοινότητά του δηλώνουν ότι αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή σύγκρουση με μοτοσικλέτα δεν ήταν αυτό που σκότωσε τον Χασάν. Δηλώνουν ότι στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε άγρια και πέθανε – και ότι η οικογένειά του δέχεται τώρα πιέσεις να παρουσιάσει τον θάνατό του απλώς ως τροχαίο ατύχημα.



»Αυτό είναι που τρομοκρατεί τους Χριστιανούς της Συρίας: το να γίνονται ο εύκολος στόχος, η κοινότητα κατά της οποίας η βία είναι η ευκολότερη επειδή κανείς δεν περιμένει συνέπειες.



»Δεν έχουμε καμία φυλή που θα κινητοποιήσει χιλιάδες ένοπλους άνδρες όταν ένας από εμάς σκοτωθεί. Δεν έχουμε πολιτοφυλακή.



»Και δεν θέλουμε.



»Όμως το να μην έχουμε πολιτοφυλακή δεν πρέπει ποτέ να σημαίνει ότι το αίμα μας είναι φθηνότερο.



»Γι’ αυτό απευθυνόμαστε στην Ελλάδα και την Κύπρο.



»Δεν ζητάμε χρήματα. Καμία βοήθεια. Καμία βίζα. Καμία κυρώση ή αντιπαράθεση με τη Δαμασκό.



»Ζητάμε μια απλή, ανθρώπινη και χριστιανική χειρονομία:



»Παρακαλούμε πάτε στην Αλ-Μπάιντα. Παρευρεθείτε στις προσευχές για τον Χασάν. Καθίστε ιδιαίτερα με τη μητέρα και τις αδελφές του, χωρίς την παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων ή στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας, και ακούστε.



»Ρωτήστε τη μητέρα του τι συνέβη στον γιο της. Ρωτήστε αν ασκήθηκαν πιέσεις στην οικογένεια να αποκαλέσει τον θάνατό του ατύχημα.



»Δεν χρειάζεται να κατηγορήσετε κανέναν ή να εκδώσετε πολιτική διακήρυξη.



»Απλώς πηγαίνετε. Προσευχηθείτε μαζί τους. Ακούστε.



»Επειδή, αν και δεν έχουμε φυλή και πολιτοφυλακή, δεν είμαστε χωρίς οικογένεια.



»Είμαστε οι Ρωμιοί της Αντιόχειας – οι Αντιοχείς Έλληνες.



»Σύνορα, στρατοί και αυτοκρατορίες δεν μπόρεσαν να σβήσουν τον δεσμό που συνέδεε την Αντιόχεια με την Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Αλεξάνδρεια, ούτε να μας χωρίσουν από τα αδέλφια μας στην Ελλάδα και την Κύπρο.



»Μοιραστήκαμε έναν σπουδαίο βυζαντινό και ανατολικόρωμαϊκό χριστιανικό πολιτισμό. Εξακολουθούμε να κουβαλάμε αυτή την κληρονομιά – στην Εκκλησία μας, τη λειτουργία μας, τη μνήμη μας και τον Σταυρό μας.



»Ο Χασάν δεν μπορεί πλέον να σας πει τι του συνέβη. Αφήστε τη μητέρα και τις αδελφές του να μιλήσουν γι’ αυτόν.



»Πηγαίνετε στην Αλ-Μπάιντα. Καθίστε με την οικογένειά του. Ακούστε.



»Αντιοχειανός Έλληνας προς Έλληνα και Κύπριο.

»Χριστιανός προς Χριστιανό.

»Αδελφός προς αδελφό.



»Κάντε την οικογένεια του Χασάν να μάθει ότι το να μην έχεις πολιτοφυλακή δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κανέναν — και ότι όταν ένας από τους Ρωμιούς της Αντιόχειας κραυγάζει, τα αδέλφια του απέναντι στη Μεσόγειο μπορούν ακόμα να τον ακούσουν.

»Σήμερα [22/09], το χωριό Αλ-Μπάιντα αποχαιρετά τον Χασάν Τζαρούτζ, έναν Αντιοχειανό Έλληνα Χριστιανό



»Προς τα αδέλφια μας στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε ολόκληρη την παγκόσμια ελληνική ορθόδοξη κοινότητα: Ο Χασάν ανήκε στην αρχαία Εκκλησία της Αντιόχειας – την ίδια βυζαντινή ορθόδοξη κληρονομιά που συνδέει την Αντιόχεια, την Ελλάδα και την Κύπρο για αιώνες.



»Καθώς ο Χασάν οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, τα λόγια του πατρός Ηλία Άσμπερ, ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωσήφ στο Έσσεν της Γερμανίας, αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Ο ίδιος ο πατέρας Ηλίας καταγόταν από την Αλ-Μπάιντα, το ίδιο χωριό με τον Χασάν.



»Μιλώντας στο ποίμνιό του μετά τον θάνατο του Χασάν, απηύθυνε έκκληση για μια “σοβαρή, ξεκάθαρη και διαφανή έρευνα” και τους υπενθύμισε:



»”Συμφιλίωση δεν σημαίνει θάψιμο της αλήθειας, και χριστιανική συγχώρεση δεν σημαίνει κατάργηση της δικαιοσύνης”.



»Προέτρεψε την οικογένεια του Χασάν, την Εκκλησία και τους κατοίκους της Αλ-Μπάιντα να σταθούν ειρηνικά υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης, χωρίς εκδίκηση ή σεκταριστικό μίσος.



»Σήμερα ο Χασάν κηδεύεται.



»Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, να παρηγορήσει τη σύζυγό του, να προστατεύσει τα παιδιά του και να δώσει δύναμη στην οικογένειά του.



»Η χριστιανική συγχώρεση δεν διαγράφει τη δικαιοσύνη».



Δείτε τις αναρτήσεις: Δείτε τις αναρτήσεις:

Σύμφωνα με την οικογένεια και την κοινότητά του, αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό τροχαίο με μοτοσικλέτα εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό από ντόπιο αξιωματικό και τους άνδρες του, οδηγώντας στον θάνατό του, ενώ ασκούνται πιέσεις να συγκαλυφθεί το συμβάν.Όπως σημειώνει ο λογαριασμός, το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη βαθιά ανησυχία των Χριστιανών της Συρίας.Πρόκειται για μια αυτόχθονη κοινότητα χωρίς φυλετικούς στρατούς ή πολιτοφυλακές, που κινδυνεύει να μετατραπεί σε εύκολο στόχο αυθαιρεσίας και νοοτροπιών υπεροχής, όπου η παραμικρή αφορμή αντιμετωπίζεται με δυσανάλογη βία.Το «Greco-Levantines World Wide» αναδεικνύει την ανοιχτή επιστολή με την οποία εκπρόσωποι της κοινότητας απευθύνουν έκκληση προς τους διπλωμάτες της Ελλάδας και της Κύπρου στη Δαμασκό.Δεν ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις, κυρώσεις ή οικονομική βοήθεια, παρά μόνο μια συμβολική παρουσία: να επισκεφθούν την Αλ-Μπάιντα, να προσευχηθούν με την οικογένεια και να ακούσουν τη μητέρα του Χασάν.«Είμαστε οι Ρωμιοί της Αντιόχειας», υπογραμμίζεται στην επιστολή που δημοσιοποιεί ο λογαριασμός. Ο κοινός βυζαντινός πολιτισμός, η λειτουργική παράδοση και η ιστορική μνήμη συνδέουν αδιάρρηκτα την Αντιόχεια με την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και τη Λευκωσία.Η απουσία όπλων και πολιτοφυλακών δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνοι ή ξεχασμένοι.Παράλληλα, ο λογαριασμός μεταφέρει τη δήλωση του πατρός Ηλία Άσμπερ από το Έσσεν της Γερμανίας (με καταγωγή από το ίδιο χωριό), ο οποίος ζητά πλήρη και διαφανή έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Χασάν, τονίζοντας πως η συμφιλίωση δεν σημαίνει θάψιμο της αλήθειας και η χριστιανική συγχώρεση δεν καταργεί τη δικαιοσύνη.Οι αναρτήσεις:«Ο Χασάν Μαρουάν Τζορτζ ήταν ένας Αντιοχειανός Έλληνας Χριστιανός – μέλος μίας από τις αρχαίες αυτόχθονες χριστιανικές κοινότητες της Συρίας.»Επιστρέφοντας στο σπίτι από τη δουλειά του το βράδυ, ο Χασάν συγκρούστηκε κατά λάθος με έναν αξιωματικό.»Στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον αξιωματικό και τους άνδρες του. Αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.»Η σεκταριστική διάσταση έχει σημασία. Για αιώνες, οι υπεροπτικές ερμηνείες του καθεστώτος του “δινμί” (προστατευόμενου μη μουσουλμάνου) επειδιώκαν να κρατούν τους Χριστιανούς σε κατάσταση εμφανούς υποταγής – ιστορικά, σε ορισμένους τόπους και περιόδους, απαγορεύοντας ακόμη και την ίππευση αλόγων από Χριστιανούς.»Το άλογο έχει γίνει πλέον μοτοσικλέτα, αλλά η νοοτροπία παραμένει αναγνωρίσιμη: Πώς τόλμησε ένας Χριστιανός να συγκρουστεί με έναν Μουσουλμάνο αξιωματικό;»Πώς τόλμησε, ακόμα και κατά λάθος, να προσβάλει την αυθεντία ενός ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του;»Ο Χασάν είναι νεκρός. Και αυτή είναι η νοοτροπία υπεροχής που οι Έλληνες της Συρίας καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε φορά που εμφανίζεται στους θεσμούς και τις ένοπλες δυνάμεις που διοικούν τη χώρα τους.