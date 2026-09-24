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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Οι Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη

Σεπτεμβρίου 24, 2026

  Σε επιτυχή εμπλοκή κατά ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) που προέρχονταν από την Υεμένη προχώρησε η ε...

 



Σε επιτυχή εμπλοκή κατά ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) που προέρχονταν από την Υεμένη προχώρησε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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