Ηγουμενίτσα: Τούρκος μετέφερε τέσσερις Αιγύπτιους κρυμμένους σε φορτηγό

Τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος εντοπίστηκαν κρυμμένοι στον χώρο φορτίου φορτηγού στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας. ...

Τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος εντοπίστηκαν κρυμμένοι στον χώρο φορτίου φορτηγού στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας.Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στη σύλληψη των τεσσάρων υπηκόων Αιγύπτου, ηλικίας 20, 15, 14 και 15 ετών, καθώς και του 44χρονου οδηγού του φορτηγού, υπηκόου Τουρκίας.Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κατά τον έλεγχο του φορτηγού με επικαθήμενο, οι λιμενικοί εντόπισαν τους τέσσερις αλλοδαπούς μέσα στον χώρο του φορτίου. Όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.Ο 44χρονος οδηγός συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό είχε μεταφέρει τους τέσσερις αλλοδαπούς στο φορτηγό με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στο εξωτερικό.Το φορτηγό όχημα και το επικαθήμενο κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.