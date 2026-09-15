Απίστευτα «χουνέρια» στους Τούρκους –Το υποβρύχιο, τα «φαντάσματα» και η «καμπάνα»... Την προηγούμενη φορά που έβγαλαν γλώσσα στο Καστελόριζο του την κόψαμε!

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ... ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΤΑΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΟΨΑΜΕ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ ...

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ... ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΤΑΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΟΨΑΜΕ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ.





ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΌ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ RAFALE KAI ΟΧΙΕΣ ΚΑΙ BELHARRA...





STOXOS.GR - Δεκέμβριος 2020:

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, από την αρχή της κρίσης με την Τουρκία, θωράκισαν το Αρχιπέλαγος απ’ άκρη σ’ άκρη, με το Πολεμικό Ναυτικό να «κλειδώνει» τα σημεία - «κλειδιά», την Πολεμική Αεροπορία να τρομοκρατεί στον αέρας τους Τούρκους και τους Έλληνες κομάντο να κάνουν «σπίτι» τους τα νησάκια και τις βραχονησίδες του ανατολικού Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τους Τούρκους και να προλαβαίνουν οποιαδήποτε ενέργειά τους πριν καν εκδηλωθεί.Μάταια ο Ερντογάν έψαχνε επί τόσους μήνες μία νίκη επί του πεδίου που θα ανάγκαζε την Αθήνα να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών άνευ όρων και θα τη χρησιμοποιούσε και πολιτικά στο εσωτερικό. Οι ήττες είναι συνεχής για τους Τούρκους, που σε κάθε απόπειρα πρόκλησης έβλεπαν μπροστά τους ελληνική σημαία. Τα παραδείγματα είναι πολλά…Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, οι Τούρκοι έχουν χάσει στις εξής «μάχες»:1. Έβρος. Η Ελλάδα αντιμετώπισε τις ορδές προσφύγων και μεταναστών που πήγαν να εισβάλουν στην Ελλάδα κατόπιν εντολής του καθεστώτος Ερντογάν.2. Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου στις 21 Ιουλίου 2020. Οι Τούρκοι έβγαλαν μαζικά τον τουρκικό στόλο από το ναύσταθμο του Ακσάζ αλλά βρήκαν μπροστά τους το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό που του έκοψε το δρόμο προς την ανατολική Μεσόγειο.3. Σφοδρό χτύπημα της φρεγάτας ΛΗΜΝΟΣ στο «καμάρι του τουρκικού στόλου» την KEMAL REIS. Το τουρκικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να αποκόψει την ελληνική φρεγάτα από την παρακολούθηση του ερευνητικού Oruc Reis. Ο κυβερνήτης του ΛΗΜΝΟΣ κράτησε σταθερή πορεία, χτύπησε στα… πλευρά το KEMAL REIS και το έστειλε για επισκευή στο ναύσταθμο.4. Εντοπισμός τουρκικού υποβρυχίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Άνδρου και Εύβοιας. Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε τον εισβολέα και αυτό που ακολούθησε για τον Τούρκο κυβερνήτη ήταν… εφιάλτης! Αναγκάστηκε να βγει σκασμένος στην επιφάνεια, με το ελικόπτερο και μια ελληνική φρεγάτα να το σημαδεύουν συνεχώς. Τα ηχητικά βασανιστήρια που τους έκαναν οι Έλληνες (ping) θα τα θυμούνται για καιρό οι Τούρκοι.5. Συντριπτική ήττα από την Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια της άσκησης EUNOMIA στην Κύπρο. Παρά την τουρκική κινητοποίηση για να εμποδίσουν τα ελληνικά μαχητικά να φτάσουν στην Μεγαλόνησο, οι Έλληνες πιλότοι κατάφεραν να περάσουν κάτω από τη μύτη των Τούρκων, πιάνοντας στον… ύπνο την τουρκική αεράμυνα. Η επιστροφή από την Κύπρο, επεφύλασσε μία ακόμα έκπληξη για τους Τούρκους, που υποτίθεται την είχαν στημένη στους Έλληνες χειριστές. Ελληνικά F-16 έσπευσαν για βοήθεια και οι Τούρκοι έγιναν… σάντουιτς, προσπαθώντας τρομοκρατημένοι να περάσουν στην Τουρκία με άδεια ρεζερβουάρ, πριν καρφωθούν στη θάλασσα.6. Συντριπτικές και καθημερινές ήττες στον αέρα από την Πολεμική Αεροπορία. Οι Έλληνες χειριστές τους βάζουν στο στόχαστρο και τους κυνηγούν μέχρι τα τουρκικά παράλια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι πανικόβλητοι Τούρκοι πιλότοι από το ανελέητο κυνηγητό των Ελλήνων, εξαπολύουν flares προς τους Έλληνες χειριστές, πρακτική προφανώς παράνομη.7. Εντοπισμός τουρκικού υποβρυχίου μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου. Η «καμπάνα» ηχεί ακόμα στα αυτιά των Τούρκων που έντρομοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα ελληνικά σόναρ.8. Την ώρα που οι Τούρκοι είχαν εξαπολύσει τα ανθυποβρυχιακά τους ελικόπτερα και τα υποβρύχιά τους για να ξετρυπώσουν ένα ελληνικό υποβρύχιο (το «Νηρεύς»), που νόμιζαν ότι βρισκόταν ανοικτά της Ρόδου, ξαφνικά εκείνο με εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας αναδύθηκε μεγαλοπρεπώς και κάτω από τα χειροκροτήματα των κατοίκων μέσα στο λιμάνι του Καστελόριζου. Έμεινε εκεί για αρκετή ώρα σαν ο κυβερνήτης και το πλήρωμά του να ήθελαν να δείξουν στους Τούρκους να μην ψάχνουν... ασκόπως. Ήταν ακόμα ένα χουνέρι, από τα πολλά που έχει κάνει οι Έλληνες στους Τούρκους τους τελευταίους μήνες.