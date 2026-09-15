Γιώργος Μαζωνάκης: Κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του – Αντιδράσεις από την οικογένειά του, ζητεί να μην ανοιχτεί

Ενδελεχής έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη απο άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έρευ...

Ενδελεχής έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη απο άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.Η έρευνα στο σπίτι προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια και τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υποστηρίζουν ότι ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης και ότι δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα.Από την οικία του Γιώργου Μαζωνάκη κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: δύο καταγραφικά, μια καπνοθήκη, ένα ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις και ένα ασημί χρηματοκιβώτιο.Σύμφωνα με το Mega, η οικογένεια και οι νομικοί εκπρόσωποι του τραγουδιστή φέρεται να έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικό του αντικείμενο, το οποίο ενδέχεται να περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρήματα ή άλλα αντικείμενα που δεν συνδέονται με την υπόθεση.Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανάκτησης ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία και στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση.