Η «Πηγάδα του Μελιγαλά» το αποκορύφωμα του εγκληματικού οργίου των Κομμουνιστών...

Αϊ κομμουνιστικαί οργανώσεις Πελοποννήσου, άφοϋ δια βιαίων αιφνιδιαστικών ή και δολίων τρόπων, διέλυσαν τάς έκεϊ έθνικάς ανταρτικός οργανώσ...
Αϊ κομμουνιστικαί οργανώσεις Πελοποννήσου, άφοϋ δια βιαίων αιφνιδιαστικών ή και δολίων τρόπων, διέλυσαν τάς έκεϊ έθνικάς ανταρτικός οργανώσεις, άφοϋ έδολοφόνησαν τά ηγετικά πρόσωπα τών εθνικών οργανώσεων (Γιανακόπουλον, Βρετάκον, Καραχάλιον, Θεοχαρόπουλον, κλπ), άλλα και πολλούς έκ των απλών μαχητών, έκυριάρχησαν εις τήν περιοχήν.
Αποκορύφωμα τοϋ εγκληματικού οργίου, ή «Πηγάδα τοϋ Μελιγαλά", όπου έφονεύθησαν κατά τόν πλέον κτηνώδη τρόπον, 1.500 περίπου άνθρωποι πάσης ηλικίας.
Έναν περίπου χρόνο μετά την 15η Σεπτεμβρίου του 1944 η εφημερίδα "Εμπρός" αφιερώνει τον χώρο της σε εκείνο το ανελέητο, μαζικό και δολοφονικό σχέδιο των συμμοριτών του Άρη Βελουχιώτη...
Αρχίζει, τότε, ένα όργιον εγκληματικών ενεργειών κατατρομοκρατησεως τοϋ λαοϋ και προσπάθεια έξοντώσεως παντός αντιφρονούντος πολίτου, πολλοί των όποιων εζήτησαν καταφύγιον εις τά έξ ανάγκης συγκροτηθέντα «Τάγματα Άσφαλείας».
Αποκορύφωμα τοϋ εγκληματικού οργίου, ή «Πηγάδα τοϋ Μελιγαλά", όπου έφονεύθησαν κατά τόν πλέον κτηνώδη τρόπον, 1.500 περίπου άνθρωποι πάσης ηλικίας.
Έναν περίπου χρόνο μετά την 15η Σεπτεμβρίου του 1944 η εφημερίδα "Εμπρός" αφιερώνει τον χώρο της σε εκείνο το ανελέητο, μαζικό και δολοφονικό σχέδιο των συμμοριτών του Άρη Βελουχιώτη...
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