Συνελήφθη η θεία του Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά την επίθεση των λυκόσκυλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη...

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά την επίθεση των λυκόσκυλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι Αρχές αναζητούν στα πλαίσια του Αυτοφώρου και τη μητέρα του τενίστα. Κατά πληροφορίες, ο ένας σκύλος είναι στο όνομα της μητέρας του Τσιτσιπά και ο άλλος στης θείας του. Σε βάρος της γυναίκας που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης. Όπως περιέγραψε στο protothema.gr η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα (ένα από τα θύματα της επίθεσης), όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν δέχθηκε τηλέφωνο από τον θείο της ο οποίος την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά.«Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί. Ανεβαίνοντας την οδό είδα σε κάποια απόσταση δύο σκυλιά. Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτειν. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο κέντρο Υγείας Βάρης. Με έχουν δαγκώσει άσχημα στο χέρι», ανέφερε η κυρία Κασιδόκωστα, προσθέτοντας πως τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα.«Δάγκωσαν εμένα, τον θείο μου και ακόμη μία γυναίκα που, απ’ ότι άκουσα, έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Έχω καταθέσει μήνυση», κατέληξε.Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά. Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Είχε προηγηθεί, το 2023, ακόμη ένα περιστατικό, όταν σκύλος είχε πηδήξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε 13χρονο. Ο ανήλικος είχε τότε διακομιστεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και τα πόδια.