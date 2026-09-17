Ο «Δρ Σατανάς» χαμογελά στη δίκη: Η ανατριχιαστική ιστορία ενός γιατρού-δολοφόνου που σκότωνε και έκαιγε τα θύματά του

Ανατριχίλα προκαλούν οι φωτογραφίες που δείχνουν τον διαβόητο Γάλλο κατά συρροή δολοφόνο με το ψευδώνυμο «Δρ Σατανάς», ο οποίος δολοφόνησε...

Ανατριχίλα προκαλούν οι φωτογραφίες που δείχνουν τον διαβόητο Γάλλο κατά συρροή δολοφόνο με το ψευδώνυμο «Δρ Σατανάς», ο οποίος δολοφόνησε τουλάχιστον 60 άτομα, να χαμογελά κατά τη διάρκεια της δίκης του.





Ο Marcel Petiot ήταν ένας σεβαστός γιατρός στη Γαλλία έως ότου αποκαλύφθηκαν οι φρικτές δολοφονίες του κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο serial killer, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν μαχητής της Αντίστασης που είχε σκοτώσει μόνο εχθρούς της Γαλλίας, καταδικάστηκε για πολλές δολοφονίες μετά την ανακάλυψη των λειψάνων 23 ατόμων στο υπόγειο του.





Το αρρωστημένο σχέδιο του Petiot κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ονομαζόταν Fly-Tox. Ο κατά συρροή δολοφόνος, προσέφερε μεταφορά διαφυγής των Εβραίων στη Νότια Αμερική, υποσχόμενος να τους κρατήσει ασφαλείς από τη Γαλλία, η οποία βρισκόταν υπό την εξουσία των ναζιστών.





Ο δολοφόνος θα έκανε ένεση σε όσους ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για τη μεταφορά, λέγοντας τους πως τους έκανε εμβόλιο, το οποίο ζητούσαν οι Αρχές της Αργεντινής, για να μην κουβαλήσουν μαζί τους ασθένειες.





Στην πραγματικότητα, ο γιατρός έριχνε δηλητήριο σε απελπισμένους Εβραίους, τους έπαιρνε τα υπάρχοντά τους και τα μετρητά τους και στη συνέχεια έκαιγε τα πτώματα στον υπόγειο φούρνο του.





Ένα σύνολο σπάνιων φωτογραφιών του αδίστακτου δολοφόνου, αξίας μεταξύ 150 και 200 λιρών, είναι διαθέσιμες για δημοπρασία στις 16 Δεκεμβρίου από τον οίκο Dominic Winter Auction στο Cirencester. Οι εικόνες καταγράφουν στιγμές από τη δίκη του Petiot στο Παρίσι.





Διαγνωσμένος ως ψυχικά άρρωστος ο Petiot φαίνεται να χαμογελά πάνω στο εδώλιο, καθώς οι δικηγόροι προσπαθούν να αποκαλύψουν τη μακρά ιστορία του, που είναι γεμάτη εγκλήματα και εξαπάτηση. Είναι ύποπτος για τη δολοφονία δεκάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ζωής του και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων του, παραμένει άγνωστος.





Ο Petiot αποκεφαλίστηκε στο Παρίσι το 1946, αφήνοντας πίσω του μια σειρά σαδιστικών εγκλημάτων που ξεκίνησαν από τα εφηβικά του χρόνια.





Καταδικάστηκε για 26 δολοφονίες σε θάνατο με γκιλοτίνα, αν και υποστήριξε ότι ήταν αθώος μέχρι το τέλος. Ο Petiot ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τουλάχιστον 60 Γερμανούς και προδότες, μεταξύ του 1940 και του 1945 ενώ συμμετείχε στην Αντίσταση. Ισχυρίστηκε μέχρι το θάνατό του ότι είχε σκοτώσει μόνο τους εχθρούς της Γαλλίας και ότι ήταν θύμα της Γκεστάπο που ήθελε εκδίκηση για να συλλάβει Γερμανούς.





Ο δικηγόρος του προσπάθησε ακόμη και να τον απεικονίσει ως ήρωα αντίστασης στο δικαστήριο. Καταδικάστηκε όμως, καθώς εξέχουσες προσωπικότητες της αντίστασης στον πόλεμο, ανέφεραν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ για αυτόν ή τις επιθέσεις του σε «δοσίλογους».









Ο Δρ Marcel Petiot χαμογελά καθώς στέκεται με τα χέρια στους γοφούς του, απαντώντας στις ερωτήσεις μέλους του δικαστηρίου / Φωτογραφία: ΑΡ

Γεννημένος το 1897 στο Auxerre, ο Petiot ήταν ένοχος για μικρά εγκλήματα ως νεαρός, προτού στρατολογηθεί στον γαλλικό στρατό και υπηρετήσει κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.





Μετά από ψυχιατρική περίθαλψη, ο Petiot επανήλθε στο στρατό, όπου και πυροβόλησε τον εαυτό του στο πόδι. Τελικά γύρισε πίσω για ψυχική θεραπεία και τελικά τον απάλλαξαν από το καθήκον του λόγω αναπηρίας.





Ο Petiot σπούδασε ιατρική και το 1921 άνοιξε το δικό του ιατρείο, κερδίζοντας τη φήμη του διεφθαρμένου γιατρού, αφού τα για τις υπηρεσίες του «τα έπαιρνε χοντρά», τόσο από τους ασθενείς, όσο και από κρατικούς ιατρικούς πόρους.





Ο ιδιόρρυθμος γιατρός συνδέθηκε τότε με την εξαφάνιση της Louise Delaveau, της κόρης ενός από τους ασθενείς του με την οποία είχε σχέση. Η αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του Petiot ακόμα και όταν οι κάτοικοι δήλωσαν ότι τον είδαν να φορτώνει ένα αρκετά μεγάλο κορμό, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.





Η αστυνομία του Παρισιού έπεσε τελικά πάνω σε πολλά σώματα στο υπόγειο του, μετά από καταγγελίες για μια φρικτή μυρωδιά που προερχόταν από το σπίτι του κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου. Οι γείτονες φοβόντουσαν αρχικά ότι ήταν πυρκαγιά και ειδοποίησαν την αστυνομία που βρήκε το υπόγειο γεμάτο σάπια πτώματα και καμένα σώματα.





Αφού κρυβόταν για αρκετούς μήνες και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που διέψευδαν τη συμμετοχή του Petiot στην Αντίσταση, συνελήφθη στο Παρίσι αφού εντοπίστηκε σε σταθμό του μετρό και φυλακίστηκε στη φυλακή La Santé.





Η δίκη του Petiot ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 1946, αντιμετωπίζοντας συνολικά 135 ποινικές κατηγορίες. Εκτελέστηκε με γκιλοτίνα στη φυλακή La Sante, η οποία ήταν η τυπική μέθοδος της θανατικής ποινής της Γαλλίας μέχρι την κατάργησή της το 1981.





Το τελευταίο πρόσωπο που εκτελέστηκε στη Γαλλία ήταν ο Hamida Djanoubi το 1977, του οποίου ο θάνατος ήταν η τελευταία φορά που μια κυβέρνηση χώρας της Δύσης, σκότωσε έναν πολίτη με αποκεφαλισμό.











