Ο άγνωστος κίτρινος πύργος στο κτήμα Μπενάκη στην Αττική... Η ιστορία ενός διαφορετικού αξιοθέατου

Πόσα αξιοθέατα, κτήρια και μνημεία ιστορίας υπάρχουν γύρω μας και μας είναι εντελώς άγνωστα ή απλώς έχουμε ακούσει γι' αυτά λίγα πράγ...









Ένας παλιός φράγκικος πύργος λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα



Στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται πρόκειται για πιο πρόσφατες κατασκευές που δεν είχαν ως βάση τους κάποιον πύργο. Ο συγκεκριμένος πύργος, σύμφωνα με τον Καστρολόγο, είναι παλιός φράγκικος πύργος. Ένας πύργος ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις μέσα στην διάρκεια των ετών και μέχρι να έχει τη σημερινή του μορφή.









Ο πύργος χρησίμευε σαν αποθήκη γεωργικών προϊόντων



Σχετικά με τον ρόλο του και πώς γνωρίζουμε τη χρησιμότητά του, σύμφωνα με ερευνητές μέσα στο κτήμα Σούτσου (το εν λόγω παλιότερα) υπήρχε ένας μεσαιωνικός πύργος. Αυτός ο πύργος ο οποίος ήταν σε καλή κατάσταση χρησίμευε σαν αποθήκη γεωργικών προϊόντων.





Σημάδια εγκατάλειψης...



Θεωρείται, λοιπόν, ότι πρόκειται για τον ίδιο πύργο αλλά με τροποποιήσεις και σίγουρα εκτεταμένες ζημιές. Και αυτός δεν είναι ο μοναδικός που υπάρχει ή υπήρχε στην Αττική. Γνώριζες για παράδειγμα τον άγνωστο γιγάντιο Πύργο στην Ακρόπολη που δεν υπάρχει πια; Σίγουρα θα ξέρεις τον θρυλικό Πύργο της Πλακεντίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι άγνωστοι εντυπωσιακοί νεογοτθικοί πύργοι στην Αθήνα. exploringgreece.tv Σημάδια εγκατάλειψης...Θεωρείται, λοιπόν, ότι πρόκειται για τον ίδιο πύργο αλλά με τροποποιήσεις και σίγουρα εκτεταμένες ζημιές. Και αυτός δεν είναι ο μοναδικός που υπάρχει ή υπήρχε στην Αττική. Γνώριζες για παράδειγμα τον άγνωστο γιγάντιο Πύργο στην Ακρόπολη που δεν υπάρχει πια; Σίγουρα θα ξέρεις τον θρυλικό Πύργο της Πλακεντίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι άγνωστοι εντυπωσιακοί νεογοτθικοί πύργοι στην Αθήνα. exploringgreece.tv

Πόσα αξιοθέατα, κτήρια και μνημεία ιστορίας υπάρχουν γύρω μας και μας είναι εντελώς άγνωστα ή απλώς έχουμε ακούσει γι' αυτά λίγα πράγματα; Ένα από αυτά για τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω, είναι ο άγνωστος σε πολλούς κίτρινος πύργος της Αττικής. Από τα ιδιαίτερα σημεία στην περιφέρεια από τα οποία μπορεί να έχουμε περάσει δίπλα αλλά δε γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες για την ιστορία τους και το ρόλο που αυτά έπαιξαν. Ο κίτρινος πύργος της Αττικής ή αλλιώς ο πύργος στο Κτήμα Μπενάκη ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητος. Και φυσικά μετρά αιώνες ζωής στην βάση του αλλά και πολλές τροποποιήσεις μέσα στα χρόνια.Ο κίτρινος πύργος της ΑττικήςΟ κίτρινος πύργος της Αττικής όπως συνηθίζουν αρκετοί να τον αποκαλούν βρίσκεται στην λεωφόρο του Κάτω Σουλίου. Είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τον Μαραθώνα. Θα τον εντοπίσεις όπως είπαμε, μέσα στο παλιό κτήμα Μπενάκη. Μάλιστα, εκτός από τον κίτρινο πύργο, μέσα στο συγκεκριμένο χώρο θα δεις τουλάχιστον δύο ακόμα κτίρια τα οποία είναι κάπως πιο επιβλητικά τα οποία επίσης έχουν χαρακτηριστεί ως «πύργοι».