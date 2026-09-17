30 Περίεργα τούτου του Κόσμου, Που όλοι μας αγνοούμε γιατί δεν μας ενδιαφέρουν!









Πράγματα που φαντάζουν σε εμάς «περίεργα» συμβαίνουν παντού πάνω στη Γη.Στη Δανία π.χ. τα γουρούνια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους, ενώ πάνω από 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαρμότες (άγρια ποντίκια). Στην Αφρική, το χτύπημα μιας ενήλικης καμηλοπάρδαλης είναι τόσο δυνατό, που μπορεί να αποκεφαλίσει ένα λιοντάρι.Μερικά ακόμα «περίεργα» που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας είναι:1. Πριν από το 1800, δεν υπήρχε ξεχωριστό παπούτσι για το δεξί και το αριστερό πόδι.2. Οι χελώνες μπορούν να αναπνεύσουν από τον πρωκτό τους.3. Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες της Victoria ακούγεται σε απόσταση 64 χλμ.4. Το γάλα του θηλυκού γαϊδάρου είναι σχεδόν ίδιο με το ανθρώπινο μητρικό γάλα.5. Τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα μπανάνα.6. Η μονομαχία στην Παραγουάη είναι νόμιμη, αρκεί και τα δύο μέρη να είναι δωρητές αίματος.7. Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέθαινε μία γάτα, ο ιδιοκτήτης της ήταν υποχρεωμένος να ξυρίσει τα φρύδια του, σε ένδειξη πένθους.8. Η σοκολάτα μπορεί να σκοτώσει τα σκυλιά, καθώς έχει άμεσες επιπτώσεις στον εγκέφαλο και το νευρικό του σύστημα.9. Περισσότερα χαρτονομίσματα του παιχνιδιού Monopoly τυπώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, συγκριτικά με τα αληθινά χαρτονομίσματα.10. Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν μία φορά και για μια ζωή και μπορούν να πεθάνουν, κυριολεκτικά, από τη στεναχώρια τους όταν πεθάνει το ταίρι τους (η φράση ''κύκνειο άσθμα'' προήλθε από τη ''αποχαιρετιστήρια μελωδία'' του κύκνου που βλέπει το ταίρι του να πεθαίνει).11. Τα μάτια σου έχουν το ίδιο μέγεθος μ' αυτό που είχαν όταν γεννήθηκες. Η μύτη και τ' αυτιά σου όμως δεν παύουν ποτέ να μεγαλώνουν.12. Ο μέσος άνθρωπος αποκοιμιέται σε 7 λεπτά.13. Τα λεμόνια περιέχουν περισσότερη ζάχαρη από τις φράουλες14. Όλες οι πολικές αρκούδες είναι αριστερόχειρες.15. Το αίμα των αστακών είναι πράσινο, αλλά όταν εκτίθεται σε οξυγόνο γίνετε μπλε.16. Η μόνη Ήπειρος που δεν έχει ενεργά ηφαίστεια είναι η Αυστραλία17. Μονάχα ένας άνθρωπος στα δύο δισεκατομμύρια θα ζήσει μέχρι τα 116 ή περισσότερο.18. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια.19. Τα μάτια της Στρουθοκαμήλου είναι πιο μεγάλα από ό,τι ο εγκέφαλος της.20. Στους ταράνδους αρέσουν οι μπανάνες.21. Κάθε φορά που βλέπεις την πανσέληνο, βλέπεις πάντα την ίδια πλευρά22. Αν προσπαθήσεις να πεις το αλφάβητο χωρίς να μετακινήσεις τα χείλη ή τη γλώσσα σου, κάθε γράμμα θα ακουστεί το ίδιο. (πριν το δοκιμάσεις διάβασε πρώτα τα παρακάτω)23. Το τένις αρχικά παιζόταν με γυμνά χέρια.24. Το 8% των ανθρώπων έχει επιπλέον ένα πλευρό.25. Οι γάτες περνούν το 66% της ζωής τους κοιμώμενες.26. Είναι σωματικώς αδύνατον να γλείψει κανείς τον αγκώνα του.27. Ένας κροκόδειλος δεν μπορεί να βγάλει τη γλώσσα του.28. H κραυγή μιας πάπιας δεν κάνει ηχώ και κανείς δεν ξέρει το γιατί.29. Οι γυναίκες ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους δύο φορές περισσότερο απ' τους άνδρες.30. Είναι δυνατόν να βάλει κάποιος μια αγελάδα ν' ανέβει τις σκάλες αλλά είναι αδύνατον να την κάνει να τα κατέβει.