Επίθεση με σπρέϋ στο τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη... Υβριστικό σύνθημα για τον Αλλάχ στη μάντρα!

Νέο περιστατικό βανδαλισμού λατρευτικού χώρου καταγράφηκε στην Ξάνθη, προκαλώντας την άμεση αντίδραση θεσμικών και πολιτικών φορέων της π...

Νέο περιστατικό βανδαλισμού λατρευτικού χώρου καταγράφηκε στην Ξάνθη, προκαλώντας την άμεση αντίδραση θεσμικών και πολιτικών φορέων της περιοχής.Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής διαπιστώθηκε ότι άγνωστος ή άγνωστοι ανέγραψαν με κόκκινο σπρέι την προσβλητική φράση «Allah Gay» στον εξωτερικό περιβολότοιχο του τεμένους του Πλατάνου (Τσινάρ).Το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογο περιστατικό που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο τέμενος Χουριέτ της ίδιας πόλης, όταν άγνωστοι είχαν σχηματίσει τον σταυρό με το σύνθημα «Ιησούς Χριστός Νικά».Για το συμβάν τοποθετήθηκε άμεσα η Μουφτεία Ξάνθης, η οποία σε ανακοίνωσή της καταδικάζει την πράξη και εφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην παρεμποδίζουν το έργο της Αστυνομίας προβαίνοντας σε αυτόκλητους καθαρισμούς του τοίχου.Η ανακοίνωση της Μουφτείας Ξάνθης:«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις πράξεις βανδαλισμού σε χώρους λατρείας όπως αυτή που καταγγέλθηκε σήμερα το πρωί στην πόλη της Ξάνθης στο τέμενος του Πλατάνου. Με τέτοιες πράξεις εναντίον των Ιερών χώρων επιδιώκεται η υπονόμευση του μοναδικου σε όλη την Ευρώπη μοντέλου αλληλοσεβασμού και συνεργασίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.Για το λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες που αντιλαμβάνονται τέτοιες πράξεις βανδαλισμού να ειδοποιούν άμεσα και να συνεργάζονται με τις αρχές χωρίς να προβαίνουν αυτόκλητα στην αποκατάσταση διότι παρεμποδίζεται το έργο των Αρχών, ο εντοπισμός και η παραδειγματική τιμωρία των δραστών». fonirodopis.gr