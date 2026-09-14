Τούρκος επιχειρηματίας που επισκέπτεται το Καστελόριζο ΑΠΕΙΛΕΙ με την ύψωση της τουρκικής σημαίας στο Νησί! Να του απαγορευτεί η είσοδος στην χώρα...

Η Παρέμβαση του δεν είναι καθόλου τυχαία. Ούτε μεμονομένη. Απειχεί ένα κλίμα που διαμορφώνεται εις βάρος της Ελλάδος, από κάποιον που δηλώ...



ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ



Τονίζοντας τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Alveroğlu υπενθύμισε σε όλους την αξία που αποδίδει ο τουρκικός λαός στις σχέσεις καλής γειτονίας. «Ως ένα μεγάλο έθνος 86 εκατομμυρίων ανθρώπων —που θέτουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας πάνω από πολλές άλλες αξίες και των οποίων το σύστημα πεποιθήσεων καθοδηγείται από την αρχή ότι “δεν είναι ένας από εμάς εκείνος που κοιμάται χορτάτος ενώ ο γείτονάς του πεινάει”— σεβόμαστε τις αξίες του ελληνικού λαού και πιστεύουμε ότι ο ίδιος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται και στις δικές μας αξίες», δήλωσε ο Alveroğlu.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΚΕΙ



Ο Alveroğlu χρησιμοποίησε ακόμη πιο έντονη γλώσσα συνεχίζοντας τη δήλωσή του. Επισημαίνοντας τη γειτνίαση του Μεΐς (Καστελλόριζου) με τις τουρκικές ακτές, δήλωσε: «Οφείλω να δηλώσω με λύπη ότι, εάν ξεπεραστούν τα όρια της υπομονής και της ανοχής του τουρκικού λαού, ενδέχεται να βρεθείτε σε θέση να μην μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί σας —όπου ακόμη και εγώ, μαζί με φίλους από τη γειτονιά μου, θα μπορούσαμε να υψώσουμε την κόκκινη σημαία μας μέσα σε λίγες μόλις ώρες— ούτε καν ως τουρίστες».



Υποστηρίζοντας ότι τα λόγια του αποτελούσαν εκτίμηση ενός πιθανού σεναρίου και όχι απλή εθνικιστική ρητορική, ο Alveroğlu αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερες εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σημείωσε χαρακτηριστικά:



«Δεν διατυπώνω αυτές τις απόψεις από πατριωτικό ή εθνικιστικό αίσθημα, αλλά ως αντανάκλαση μιας πιθανής πραγματικότητας· πιστεύω ότι, αν εξαντληθεί η υπομονή και η ανοχή του μεγάλου τουρκικού έθνους, δεν χρειάζεται καν να υπενθυμίσουμε τις πικρές εμπειρίες που έχουν καταγραφεί στις σελίδες της ιστορίας σχετικά με την Ελλάδα».