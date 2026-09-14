Έρχεται άλλο ένα αναβαθμισμένο μαχητικό και γίνονται 60 τα F-16 Viper! Αναμένεται LOA ΚΑΙ για τα 38 «Block 50»

Ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να καταγραφεί μέσα σ...













Πρόκειται για το κρίσιμο έγγραφο με το οποίο η αμερικανική πλευρά θα αποτυπώσει επίσημα τους όρους, το κόστος, τη διαμόρφωση, τα υλικά και το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Η παραλαβή της LOA θα επιτρέψει στην ελληνική πλευρά να περάσει στην επόμενη φάση και να προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις για ένα πρόγραμμα που το Αεροπορικό Επιτελείο χαρακτηρίζει εδώ και καιρό ως επιχειρησιακά απαραίτητο.



Η κατεύθυνση είναι τα 38 Block 50 να αναβαθμιστούν σε επίπεδο Viper, ώστε να περιοριστεί δραστικά η πολυτυπία και να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ομοιογενής στόλος F-16 προηγμένων δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα έχει ήδη περάσει από κρίσιμα θεσμικά στάδια, ενώ η ελληνική LOR άνοιξε τη διαδικασία μέσω FMS με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για το κρίσιμο έγγραφο με το οποίο η αμερικανική πλευρά θα αποτυπώσει επίσημα τους όρους, το κόστος, τη διαμόρφωση, τα υλικά και το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Η παραλαβή της LOA θα επιτρέψει στην ελληνική πλευρά να περάσει στην επόμενη φάση και να προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις για ένα πρόγραμμα που το Αεροπορικό Επιτελείο χαρακτηρίζει εδώ και καιρό ως επιχειρησιακά απαραίτητο.Η κατεύθυνση είναι τα 38 Block 50 να αναβαθμιστούν σε επίπεδο Viper, ώστε να περιοριστεί δραστικά η πολυτυπία και να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ομοιογενής στόλος F-16 προηγμένων δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα έχει ήδη περάσει από κρίσιμα θεσμικά στάδια, ενώ η ελληνική LOR άνοιξε τη διαδικασία μέσω FMS με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να καταγραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert.gr η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ετοιμάζεται να παραδώσει το 60ό F-16 αναβαθμισμένο στη διαμόρφωση Viper.Η παράδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τον συμβολικό αριθμό των 60 μαχητικών, αλλά κυρίως επειδή επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα έχει πλέον αποκτήσει σταθερό ρυθμό και κινείται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Από τα συνολικά 83 F-16 Block 52+/52+ Advanced τα οποία προβλέπεται να μετατραπούν σε Viper, τα 60 θα έχουν πλέον περάσει στην Πολεμική Αεροπορία, με αποτέλεσμα να έχει ολοκληρωθεί περισσότερο από το 70% του συνολικού προγράμματος.Η εικόνα απέχει σημαντικά από τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες φάσεις. Η γραμμή παραγωγής και αναβάθμισης στην ΕΑΒ έχει πλέον σταθεροποιηθεί, η τεχνογνωσία έχει συσσωρευτεί και οι παραδόσεις ακολουθούν τον προβλεπόμενο ρυθμό, με το Αεροπορικό Επιτελείο να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη ενός προγράμματος που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μετάβασης της Πολεμικής Αεροπορίας στη νέα εποχή.Από το 50ό στο 60ό μέσα σε λίγους μήνεςΕίναι χαρακτηριστικό ότι το 50ό F-16 Viper παραδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ τον Ιούλιο ο αριθμός είχε ήδη φτάσει στα 56 αεροσκάφη. Η επικείμενη παράδοση του 60ού μαχητικού επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα έχει αποκτήσει πλέον τον απαιτούμενο ρυθμό.Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς κάθε νέο Viper που περνά στις Μοίρες δεν αποτελεί απλώς μία αριθμητική προσθήκη στον στόλο. Αυξάνει τον αριθμό των μαχητικών τα οποία μπορούν να επιχειρούν με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, να ανταλλάσσουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα με άλλες εναέριες, επίγειες και ναυτικές πλατφόρμες και να αξιοποιούν πολύ μεγαλύτερο όγκο επιχειρησιακής πληροφορίας.Η παράδοση του 60ού Viper, ωστόσο, στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον στο επόμενο μεγάλο πρόγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας: την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50.Σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert η Αθήνα αναμένει πλέον το Letter of Offer and Acceptance – LOA από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.