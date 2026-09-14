Μπράβο στην Κρατική Ασφάλεια! Μπλόκο στις Καστανιές... Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Σερκάν Κονακ αρχηγό του ακροδεξιού τουρκικού Zafer Partisi στην Ανατολική Θράκη

Σε νέα αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στο συνοριακό ση...



Ο ίδιος ο Σερκάν Κονακ παραδέχθηκε δημόσια τη συστηματική και προκλητική του δράση στη Θράκη, αναφέροντας ευθέως ότι ως επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης του Ουμίτ Οζντάγ στην Αδριανούπολη έχει μεταβεί επανειλημμένα σε δικαστικές αίθουσες στην Κομοτηνή και την Ξάνθη για τη λεγόμενη παρακολούθηση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας, την οποία αποκαλεί “τουρκική”, ενώ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις μνήμης του Αχμέτ Σαδίκ και τις στενές επαφές του με τα παραρτήματα των σωματείων της «Δυτικής Θράκης» στην Τουρκία.



Στην προσπάθειά του να εμφανιστεί αδικημένος, διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι η άρνηση εισόδου επεκτάθηκε και στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη απλώς τον συνόδευε σε πρόγραμμα του κόμματος εντός ελληνικής επικράτειας, επιτιθέμενος φραστικά στις ελληνικές αρχές.

Βάσει του επίσημου τυποποιημένου εγγράφου άρνησης εισόδου στα σύνορα που επιδόθηκε από τους αρμόδιους αστυνομικούς ελέγχου διαβατηρίων, το μέτρο βασίστηκε στην κατηγορία (Η) και συγκεκριμένα στην υποπερίπτωση «στο Εθνικό Μητρώο» και όχι στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα SIS. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτυπώνει την άσκηση του κυρίαρχου δικαιώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας να θέτει εκτός συνόρων αλλοδαπούς που αναπτύσσουν ύποπτη, εθνικιστική ή υπονομευτική δραστηριότητα, ενώ το έγγραφο παραπέμπει τυπικά στη δυνατότητα άσκησης προσφυγής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας ή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Η εξέλιξη αυτή με πρωταγωνιστή τον Σερκάν Κονακ δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται στην πάγια και αποφασιστική αποτρεπτική πρακτική που τηρούν οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας στον Έβρο απέναντι στο Zafer Partisi.



Όπως έχει αποκαλύψει το RodopiPress, αντίστοιχα μπλόκα έχουν σημειωθεί στο τελωνείο των Κήπων τόσο στην περίπτωση του ηγετικού στελέχους του κόμματος Οζτσάν Πεχλιβάνογλου όσο και της Σεβίλ Σαργκίν, οι οποίοι επιχείρησαν κατά το παρελθόν να εισέλθουν στη χώρα για να προωθήσουν την εθνικιστική τους ατζέντα στη Θράκη και αποπέμφθηκαν με την ένδειξη του ανεπιθύμητου προσώπου.



Πηγή: RodopiPress / Επιτόπιο Ρεπορτάζ Προέλευση: Καστανιές Έβρου / Αδριανούπολη

Σχόλιο Σύνταξης RodopiPress: Το νέο μπλόκο στον πρόεδρο του Zafer Partisi Αδριανούπολης Σερκάν Κονακ και στο περιβάλλον του στις Καστανιές επιβεβαιώνει ότι τα ανακλαστικά των ελληνικών αρχών ασφαλείας στη συνοριακή γραμμή του Έβρου λειτουργούν με απόλυτη επαγρύπνηση και σοβαρότητα. Ο ακροδεξιός σχηματισμός του Ουμίτ Οζντάγ, πρωταγωνιστής στον εμπρηστικό και αντιδυτικό λόγο στην Τουρκία, επιχειρεί συστηματικά να μεταφέρει την προπαγάνδα του μέσα στη Ροδόπη και την Ξάνθη, αξιοποιώντας δικαστικές υποθέσεις, μνημόσυνα και δήθεν πολιτιστικές περιοδείες ως προπέτασμα καπνού. Η απάντηση της ελληνικής πολιτείας είναι ξεκάθαρη και κατηγορηματική: κανένα στέλεχος του τουρκικού παρακράτους και των εθνικιστικών δικτύων που επιχειρούν να τορπιλίσουν την αρμονική συμβίωση και την κοινωνική ειρήνη στη Θράκη δεν είναι ευπρόσδεκτο. Η είσοδος στη χώρα παραμένει ερμητικά κλειστή για όσους νομίζουν ότι η ελληνική επικράτεια είναι ξέφραγο αμπέλι για τις ακροδεξιές τους επιδιώξεις. fonirodopis.gr

Σε νέα αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στο συνοριακό σημείο διέλευσης των Καστανιών, υψώνοντας απαγορευτικό στην είσοδο στελεχών που συνδέονται με τον ακραίο εθνικιστικό χώρο της Τουρκίας.Όπως έγινε γνωστό μέσω δημόσιας καταγγελίας του προέδρου της οργάνωσης Αδριανούπολης του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος Zafer Partisi (Κόμμα της Νίκης), Σερκάν Κονακ (Serkan Konak), οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές στο συνοριακό πέρασμα Παζάρκουλε – Καστανιές προχώρησαν σε πολύωρο έλεγχο και τελικά σε επίσημη άρνηση εισόδου, γνωστοποιώντας ότι υπάρχει καταχώριση στον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων προσώπων.