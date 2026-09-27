Συναγερμός στη Βρετανία: Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση

Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κον...

Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο.Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, σε σχέση με το περιστατικό κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ στο Γκλόστερσαϊρ, ανακοίνωσε η αστυνομία.Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, στο Γουέλφορντ, πραγματοποιώντας ελέγχους σε αριθμό οχημάτων.Οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ.