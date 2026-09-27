Καρφώνει ο Λαβρόφ για τουρκικούς S400... «Δεν μεταφέρονται χωρίς έγκριση... Δεν έχουμε λάβει τέτοιο αίτημα. Δεν έχουμε δεχτεί τέτοια απαίτηση. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί»

Mιλάμε για τους ίδιους S400 που πριν 2-3 μήνες κάποιοι στην Ελλάδα, πιό τούρκοι κι από τους τούρκους, τους βλέπανε να έχουν φύγει ήδη σε Κ...

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε κυριολεκτικά την Τουρκία για το θέμα του ρωσικού συστήματος S-400 στέλνοντας το μήνυμα ότι απαιτείται η έγκριση της Μόσχας για να πουληθεί σε άλλη χώρα.Ο Λαβρόφ ήταν απόλυτος, απαντώντας σε ερώτηση της τουρκικής καταγωγής δημοσιογράφου, Bahar Feyzan για το καθεστώς των S-400 και των συζητήσεων για την μεταφορά τους εκτός της Τουρκίας, ώστε να μπορέσει η κατοχική χώρα να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35.Δήλωσε σχετικά:«Οι Τούρκοι φίλοι μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα συστήματα S-400 παραδόθηκαν βάσει σύμβασης. Η σύμβαση αυτή προβλέπει την πλήρη συμμόρφωση με τα πιστοποιητικά τελικού χρήστη. Γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι, αν αποφασίσουν κάποια στιγμή να μεταφέρουν τα συστήματα εκτός Τουρκίας, δεν μπορούν να το πράξουν χωρίς την επίσημη έγκρισή μας».Ο Σεργκέι Λαβρόφ ρωτήθηκε: «Άρα, δίνετε την έγκρισή σας;»Απάντησε ως εξής «Δεν έχουμε λάβει τέτοιο αίτημα. Δεν έχουμε δεχτεί τέτοια απαίτηση. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί».Αμέσως μετά, η Betül Yürük του CNBC-e ρώτησε σχετικά με τη μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ):Ο Λαβρόφ απάνησε ως εξής:«Εξετάζουμε κάθε είδους πρόταση. Δεν θα προβώ σε σχόλια αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό· ωστόσο, μόνο με τη ρητή μας έγκριση.Επιπλέον, η χώρα στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα πρέπει να επιδεικνύει υπεύθυνη στάση και να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα συστήματα δεν θα μεταφερθούν από τη χώρα αυτή οπουδήποτε αλλού.Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι υπάρχουν πολλά σαφή παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που αγόρασαν όπλα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου, παρέχοντας διαβεβαιώσεις ότι δεν θα μεταφέρονταν αλλού, και παρ’ όλα αυτά μετέφεραν τα όπλα αυτά στην Ουκρανία.Εάν υποβληθεί αίτημα και λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει τέτοια παραβίαση, είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε τη μεταφορά συστημάτων S-400 σε κάποια χώρα».Ερώτηση: Αποτελούν τα ΗΑΕ επιλογή;Λαβρόφ: «Δεν αξιολογούμε επιλογές αυτή τη στιγμή. Όταν υποβληθεί αίτημα, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι συνάδελφοί μας. Μπορεί να μην έχουν καν κάποιο σχέδιο ακόμα».