Η κάμερα έπιασε τον αρχιφύλακα που τα «τσέπωνε» από τις κλήσεις - Ο διάλογος με Πακιστανό μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου

Μια βιντεοσκοπημένη συνάντηση μέσα στο ίδιο το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου ήταν αυτή που «έκαψε» τον αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία...

Μια βιντεοσκοπημένη συνάντηση μέσα στο ίδιο το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου ήταν αυτή που «έκαψε» τον αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι Αρχές, έχοντας ήδη θέσει τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με έναν Πακιστανό υπήκοο, κατά την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη «διευθέτηση» τροχονομικής παράβασης.Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας, με συσκευές ήχου και εικόνας και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντηση του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο Γραμματείας - Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελείται από δύο αρχεία συνολικής διάρκειας περίπου δέκα λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών, αλλά και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης.Αρχικά, ο αστυνομικός ζητά από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απαντά ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολουθεί συζήτηση για τα προσωπικά στοιχεία του, μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης.Αστυνομικός: «Μην ξαναδώσεις το αμάξι σε κανέναν».Πακιστανός: «Όχι».Αστυνομικός: «Σε κανέναν».Λίγο αργότερα ο αρχιφύλακας τον ρωτά:Αστυνομικός: «Έβγαλες δίπλωμα;»Πακιστανός: «Όχι ακόμα».Αστυνομικός: «Στη σχολή είσαι;»Ο Πακιστανός εξηγεί ότι είχε ήδη προσπαθήσει μία φορά να περάσει τις εξετάσεις, αλλά κόπηκε επειδή έκανε πέντε λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά.Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον κρίσιμο σημείο, όταν γίνεται ρητή αναφορά στο ποσό των 350 ευρώ.Αστυνομικός: «Λοιπόν. Τριακόσια πενήντα (350) ευρώ».Πακιστανός: «Τριακόσια πενήντα (350), ναι».Αμέσως μετά ο αστυνομικός τού ζητά να υπογράψει:Αστυνομικός: «Βάλε μου εδώ υπογραφή, εδώ».Πακιστανός: «Υπογραφή, όνομα».Αστυνομικός: «Ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή».Σε αυτό ακριβώς το σημείο, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση ανάλυσης του οπτικοακουστικού υλικού, η κάμερα καταγράφει τον αρχιφύλακα να ανασηκώνει έναν καφέ φάκελο, στον οποίο είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί επτά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ που του είχε δώσει ο Πακιστανός. Δηλαδή, συνολικά 350 ευρώ. Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στην έκθεση, ο αρχιφύλακας εμφανίζεται να σφραγίζει δύο φορές τον καφέ φάκελο με τη στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονται τα επτά χαρτονομίσματα. Η συνομιλία συνεχίζεται με τον αστυνομικό να προειδοποιεί τον Πακιστανό να μην οδηγεί χωρίς δίπλωμα.Αστυνομικός: «Πρόσεχε μην οδηγάς χωρίς δίπλωμα».Πακιστανός: «Όχι».Αστυνομικός: «Μην οδηγάς».Και ακολουθεί ακόμη μία χαρακτηριστική φράση:Αστυνομικός: «Είναι κρίμα τώρα πληρώνεις μλκ... λεφτά. Λοιπόν είμαστε έτοιμοι».Πακιστανός: «Είσαι, είμαστε εντάξει τώρα;»Αστυνομικός: «Εντάξει τέλος».Η συνάντηση ολοκληρώνεται λίγο αργότερα:Αστυνομικός: «Άντε να πας στο καλό».Πακιστανός: «Να 'σαι καλά, γεια σου».Αστυνομικός: «Γεια σου φίλε».Η έκθεση ανάλυσης και απομαγνητοφώνησής του συντάχθηκε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης για τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και της παράβασης καθήκοντος. Έτσι, οι αστυνομικοί είχαν πλέον στη διάθεσή τους όχι μόνο πληροφορίες ή καταθέσεις, αλλά οπτικοακουστικό υλικό από την ίδια τη συνάντηση, στο οποίο καταγράφονται η αναφορά στα 350 ευρώ, ο φάκελος και τα επτά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.Μετά την απολογία του, πάντως, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσωρινής κράτησής του. Του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνεκτιμήθηκαν μεταξύ άλλων ο πρότερος έντιμος βίος του, καθώς και το γεγονός ότι υπηρετεί επί 18 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία. Κατά το παρελθόν είχε διατελέσει και προσωπικός οδηγός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τον είχε επιλέξει προσωπικά για να υπηρετήσει δίπλα του.Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος του αστυνομικού, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε στο protothema.gr: «Η Δικαιοσύνη αφουγκράστηκε τα αιτήματά μας και αντιλήφθηκε πως πρόκειται για έναν αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπημα, για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημία του Δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα».