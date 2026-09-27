Θεσσαλονίκη: Φάροι, χειροπέδες και εξοπλισμός με σήματα της ΕΛ.ΑΣ. στο όχημα 45χρονου

Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσί...

Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας.Ειδικότερα, στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες), τέσσερις φάροι με μαγνήτη, μία ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό, μία θήκη με χειροπέδες, κουκούλα τύπου fullface, αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.Εξάλλου, στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον Νομό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν πέντε ακόμη αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων. Συγκεκριμένα, συνελήφθη 16χρονος, ο οποίος χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, από κοινού με τρία ακόμη άτομα, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από 73χρονο αλλοδαπό, μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό, καθώς και 29χρονη αλλοδαπή, διότι ευρισκόμενη εντός αστικού λεωφορείου στο κέντρο της πόλης, αποπειράθηκε να αφαιρέσει πορτοφόλι από την τσάντα επιβάτιδας. Επίσης συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος χθες το βράδυ οδηγώντας δίκυκλο στην περιοχή της Καλαμαριάς, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με άλλο δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου, και στη συνέχεια αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος.Τέλος, συνελήφθησαν 56χρονος αλλοδαπός και 27χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ