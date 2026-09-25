Νετανιάχου κατά Ευρώπης για κατευνασμό των τζιχαντιστών που απειλούν θαλάσσιες οδούς, ενεργειακές προμήθειες και οικονομικές αρτηρίες

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης επέλεξαν την αδυναμία και τον κατευνασμό απέναντι στους τζιχαντι...

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης επέλεξαν την αδυναμία και τον κατευνασμό απέναντι στους τζιχαντιστές που απειλούν θαλάσσιες οδούς, ενεργειακές προμήθειες και οικονομικές αρτηρίες.Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης ότι επιλέγουν την αδυναμία και τον κατευνασμό απέναντι στις τζιχαντιστικές απειλές, σύμφωνα με το Open Source Intel.Στο πλαίσιο δηλώσεων που έθεταν το δίλημμα ως «η αδελφότητα της δημοκρατίας ή η Μουσουλμανική Αδελφότητα», ο Νετανιάχου διερωτήθηκε τι μέλλον επιφυλάσσεται για τον κόσμο.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διερωτήθηκε πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε οι ηγέτες να αναγνωρίσουν ότι οι τζιχαντιστές απειλούν θαλάσσιες οδούς, ενεργειακές προμήθειες και οικονομικές αρτηρίες.Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης απέτυχαν να υπερασπιστούν την ελευθερία, προειδοποιώντας ότι η προσέγγισή τους συνιστά στρατηγική αποτυχία στην αντιμετώπιση του ισλαμιστικού ριζοσπαστισμού σε ολόκληρη την ήπειρο.