Ερντογάν χ€σμ€νος για αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ: Δεν θεωρούμε κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον μας

Τη θέση της Τουρκίας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει ριζικά, παρουσίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή τ...



Ο Τούρκος πρόεδρος, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία δεν πρέπει να υποχρεωθεί να επιλέξει ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να διατηρεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τις σχέσεις της με χώρες όπως η Κίνα και οργανισμούς εκτός δυτικού πλαισίου.



«Δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό να επιβληθεί στην Τουρκία μια επιλογή μεταξύ “Δύσης ή Ανατολής”» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η αμυντική συμφωνία Ελλάδας και ΙσραήλΤην ίδια ώρα, τόνισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της χώρας, σχολιάζοντας την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισράηλ.



«Οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτες χώρες είναι θέμα δικής τους επιλογής. Η Τουρκία δεν θεωρεί κάθε διμερή σχέση ως απειλή που στρέφεται εναντίον της» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά ενέργειες που, όπως είπε, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο «την εθνική ασφάλεια, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της».



Αναφερόμενος συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση που μειώνει τις εντάσεις και ενισχύει τη συνεργασία.



Όσον αφορά το Ισραήλ, απέρριψε την άποψη ότι είναι αναπόφευκτη η σύγκρουσή τους. Παράλληλα, αντέδρασε στην ισραηλινή οπτική που παρουσιάζει την Τουρκία ως την επόμενη πιθανή απειλή μετά το Ιράν, δηλώνοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες που επηρεάζουν την ασφάλειά της.

Τη θέση της Τουρκίας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει ριζικά, παρουσίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο Newsweek, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις σχέσεις της Άγκυρας με το ΝΑΤΟ, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, αλλά και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.