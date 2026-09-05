Πλάκα: Διαρροή φυσικού αερίου το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη - Αναζητούνται 5 άτομα που διέμεναν στο κτίριο

Διαρροή φυσικού αερίου είναι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές ως αιτία για την έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο στην Πλάκα. Όπω...

Διαρροή φυσικού αερίου είναι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές ως αιτία για την έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο στην Πλάκα.Όπως έγινε γνωστό, ο δεύτερος όροφος διέθετε νόμιμα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι από εκεί προήλθε η έκρηξη. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ενδεχομένως να υπήρξε διαρροή και με το άνοιγμα ενός διακόπτη, να προκλήθηκε η ισοπεδωτική έκρηξη.Οι ειδικές ομάδες έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής διεξάγουν επιχείρηση στα συντρίμμια του κτιρίου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι άνθρωποι.Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έναν όροφο διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ το άλλο διαμέρισμα λειτουργούσε σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης και το είχαν ενοικιάσει τρεις Αμερικάνοι, οι οποίοι έπρεπε να αποχωρήσουν μέχρι τις 11 το πρωί. Είναι άδηλο αν οι τρεις Αμερικάνοι είχαν αποχωρήσει ή αν βρίσκονταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της έκρηξης, στις 7:25 το πρωί.