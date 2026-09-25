Γνωστός Κανόνας ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ: Δε σβήνουμε ποτέ μα ποτέ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΛΑΔΙ με ναρό! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ σε αργή κίνηση αν το επιχειρήσουμε...

Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτ...



Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτό λάδι με νερό.











Για να μας δείξουν τι μπορεί να συμβεί, το κανάλι στο YouTube με το όνομα «The Slow Mo Guys» προσπάθησε να κάνει το πείραμα σε αργή κίνηση. (2.500fps)



Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μια τεράστια φωτιά σαν να έγινε μια μεγάλη έκρηξη! Για να μας δείξουν τι μπορεί να συμβεί, το κανάλι στο YouTube με το όνομα «The Slow Mo Guys» προσπάθησε να κάνει το πείραμα σε αργή κίνηση. (2.500fps)Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μια τεράστια φωτιά σαν να έγινε μια μεγάλη έκρηξη!



