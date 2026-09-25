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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Γνωστός Κανόνας ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ: Δε σβήνουμε ποτέ μα ποτέ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΛΑΔΙ με ναρό! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ σε αργή κίνηση αν το επιχειρήσουμε...

Σεπτεμβρίου 25, 2026

Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτ...




Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτό λάδι με νερό.




Για να μας δείξουν τι μπορεί να συμβεί, το κανάλι στο YouTube με το όνομα «The Slow Mo Guys» προσπάθησε να κάνει το πείραμα σε αργή κίνηση. (2.500fps)

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μια τεράστια φωτιά σαν να έγινε μια μεγάλη έκρηξη! 

Αυτό συμβαίνει γιατί το νερό εξατμίζεται πολύ γρήγορα και το λάδι εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φλόγες.



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