Γνωστός Κανόνας ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ: Δε σβήνουμε ποτέ μα ποτέ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΛΑΔΙ με ναρό! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ σε αργή κίνηση αν το επιχειρήσουμε...

Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτ...
Πριν δείτε το παρακάτω βίντεο ελπίζω να... γνωρίζεται ήδη ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά από ένα τηγάνι με καυτό λάδι με νερό.
Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μια τεράστια φωτιά σαν να έγινε μια μεγάλη έκρηξη!
Αυτό συμβαίνει γιατί το νερό εξατμίζεται πολύ γρήγορα και το λάδι εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φλόγες.
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