Η Άγκυρα θέλει και το Ιράν στο «μουσουλμανικό ΝΑΤΟ»: «Το Σύμφωνο της Μέκκας μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη αμυντική συμφωνία», λέει Τούρκος αξιωματούχος

Η αμυντική συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο σύμφωνο «του μου...

Η αμυντική συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο σύμφωνο «του μουσουλμανικού κόσμου», που θα συμπεριελάμβανε και το Ιράν.Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, σημειώνοντας ότι αναμένει πως θα υποβληθεί προς επικύρωση τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.Οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Κοινό Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν.Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.«Για να τεθούν σε ισχύ οι διεθνείς συμφωνίες απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου. Οι συναντήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή (σ.σ. μεταξύ των τριών χωρών) είναι προπαρασκευαστικές», εξήγησε ο Νουμάν Κουρτουλμούς μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.«Αναμένω ότι το θέμα αυτό θα τεθεί στην ατζέντα του κοινοβουλίου κατά την ερχόμενη περίοδο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επανέναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης μετά τις διακοπές, τον Οκτώβριο.Όταν ρωτήθηκε αν το σύμφωνο στρέφεται εναντίον του Ιράν, ο Κουρτουλμούς επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας ότι δεν στρέφεται εναντίον καμίας συγκεκριμένης χώρας αλλά στόχος του είναι κυρίως να εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατών της περιοχής εν μέσω των συγκρούσεων και των «εχθρικών πολιτικών» του Ισραήλ.Είπε μάλιστα ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε θεωρητικά θα ενταχθεί στο σύμφωνο αυτό.«Ποτέ δεν είδαμε τη Συμφωνία της Μέκκας ως ένα σύμφωνο εναντίον του Ιράν, δεν πρέπει να είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, ελπίζουμε να μετατραπεί σε ένα ευρύτερο σύμφωνο για τον μουσουλμανικό κόσμο.Το Ιράν μπορεί να ενταχθεί στη συμφωνία, ελπίζουμε ότι θα γίνει πολύ ισχυρότερη με τη συμμετοχή και άλλων περιφερειακών χωρών», είπε.Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το Ριάντ να καλύψει τις στρατιωτικές ανάγκες του, ιδίως σε τεχνικά ζητήματα.Αξιωματούχοι ωστόσο λένε ότι οποιαδήποτε στήριξη σε αυτό το στάδιο θα γίνει σε διμερές πλαίσιο και «στο πνεύμα» της συμμαχίας τους, δεδομένου ότι η συμφωνία της Μέκκας δεν έχει ακόμη επικυρωθεί.Με πληροφορίες από Reuters μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ