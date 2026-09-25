ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Η Λίστα που ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ - Κρατήστε την... Όλα τα απαραίτητα ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να έχουμε στο αυτοκίνητο σε περίπτωση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο σαν το … δεύτερο σπίτι τους, μια και περνούν αρκετές ώρες μέσα σε αυτό. Ειδικά...
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο σαν το … δεύτερο σπίτι τους, μια και περνούν αρκετές ώρες μέσα σε αυτό.
Ειδικά, στις μεγάλες πόλεις, όπου οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες άρα και η παραμονή στο αυτοκίνητο μπορεί να διαρκέσει λόγω κίνησης ή άλλων συνθηκών ακόμα και ώρες, πρέπει να γνωρίζουμε, ποια είναι εκείνα τα πράγματα που είτε υποχρεούμαστε από τον ΚΟΚ είτε είναι καλό, να έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο, για ώρα ανάγκης.
Η τοποθέτηση των παρακάτω χρήσιμων αντικειμένων σε συνδυασμό με την επιλογή μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας, καθιστούν τους εαυτούς μας στους πιο οργανωμένους και ταυτόχρονα προσεκτικούς οδηγούς.
1. Πυροσβεστήρας
Για ευνόητους λόγους, ο πυροσβεστήρας είναι ένα από τα αντικείμενα που υποχρεούνται να έχουν πάντα στο αυτοκίνητο οι οδηγοί. Ωστόσο, επειδή η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη, πρέπει να ελέγχεται συχνά και σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του, να αντικαθίσταται.
2. Τρίγωνο
Το τρίγωνο είναι απαραίτητο για πάρα πολλές περιπτώσεις. Είτε εμπλακούμε σε κάποιο ατύχημα είτε μείνουμε από μπαταρία ή άλλο μηχανικό πρόβλημα, το τρίγωνο είναι εκείνο που θα χρησιμοποιήσουμε για να ενημερώσουμε τους άλλους διερχόμενους οδηγούς, ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, ώστε και να διευκολύνουμε την κυκλοφορία αλλά και να αποτρέψουμε άλλο ατύχημα.
3. Φαρμακείο – Κουτί πρώτων βοηθειών
Για έναν μικροτραυματισμό ή μία αδιαθεσία, στο αυτοκίνητο πρέπει πάντα να υπάρχει ένα μικρό κουτί βοηθειών. Το μικρό μας φαρμακείο θα πρέπει να περιέχει:
Φυσιολογικό ορό για τον καθαρισμό πληγών
Οινόπνευμα
Οξυζενέ
Βάμμα ιωδίου
Βαμβάκι
Steri-strip (αυτοκόλλητα ράμματα)
Γάζες μικρές και μεγάλες, απλές και αποστειρωμένες
Βαζελινούχες γάζες για εγκαύματα
Ελαστικοί επίδεσμοι
Τραυμαπλάστ
Ψυκτικό σπρέι
Θερμαντική αλοιφή
Αντιβιοτική σκόνη σε σπρέι
Αναλγητικά-Αντιπυρετικά
Αντιφλεγμονώδη
Αντιισταμινικά (χάπια και αλοιφή)
Αντιεμετικά
Αντιδιαρροϊκά
Koρτιζονούχα αλοιφή
Στικ για τσιμπήματα
Ας δούμε και τα άλλα αντικείμενα, που η απουσία τους δεν επιφέρει πρόστιμο, αλλά μπορεί ακόμα και να μας σώσουν τη ζωή.
4. Ρεζέρβα
Δεν υπάρχει πιο συνήθης ατυχία για έναν οδηγό, από το να μείνει από λάστιχο. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα μαζί μας να έχουμε τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου, ώστε να την αλλάξουμε και να μεταφερθούμε στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ για την αλλαγή λάστιχου. Και η ρεζέρβα πρέπει να ελέγχεται συχνά, ως προς το πόσο φουσκωμένη είναι.
5. Γρύλος – κλειδιά
Χωρίς το γρύλο δεν γίνεται αλλαγή λάστιχου, για να τοποθετηθεί η ρεζέρβα. Οπότε, μαζί με τη ρεζέρβα, πάει και ο γρύλος και τα άλλα κλειδιά, που θα βοηθήσουν τον οδηγό να κάνει την αλλαγή.
6. Γάντια
Για την καλύτερη χρήση των εργαλείων, πολλοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν γάντια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν και τυχόν μικροτραυματισμούς στα χέρια.
7. Φακός
Επειδή, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποια ώρα μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε, από το να ανεβάσει το αυτοκίνητο θερμοκρασία μέχρι να μείνεις από λάστιχο, καλό είναι να έχεις μαζί σου πάντα ένα φακό. Κι αν έχεις φακό, καλό είναι να έχεις και μπαταρίες, σε περίπτωση που χρειαστεί να τις αλλάξεις.
Μιλώντας για τυχόν αύξηση θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο, είναι εξακριβωμένο ότι βοηθάει, το να υπάρχει στο αυτοκίνητο ένα μπουκάλι νερό.
9. Λάδια κινητήρα – παραφλού
Κυρίως τα παλαιότερα αυτοκίνητα είναι εκείνα που «καίνε» περισσότερο τα λάδια. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα και ανά πάσα στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο στο πορτ-μπαγκάζ να έχουμε «απόθεμα» λαδιών κινητήρα.
10. Ιμάντες ρυμούλκησης
Εάν χρειαστεί να μετακινηθεί το αυτοκίνητό μας λόγω βλάβης σε κάποιο συνεργείο, αυτό θα είναι αδύνατο, αν δεν έχουμε μαζί μας ιμάντες ρυμούλκησης.
11. Ρευματαγωγοί
Για την περίπτωση που μείνουμε από μπαταρία, οι ρευματαγωγοί θα μας προσφέρουν τη λύση, ώστε να φτάσουμε στο πλησιέστερο συνεργείο.
12. Μanual του αυτοκινήτου
Ίσως φαίνεται αστείο, επειδή είναι αυτονόητο, όμως είναι πέρα για πέρα χρήσιμο. Το manual του αυτοκινήτου μας αναφέρει όλα όσα ξέρουμε ή δεν ξέρουμε για τις πιθανές βλάβες. Γιατί η αλήθεια είναι, ότι (μάλλον) κανένας οδηγός, δεν γνωρίζει τι σημαίνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις στο ταμπλό.
Δεν ξεκινάμε ποτέ, για μικρές ή μεγάλες αποστάσεις, με το αυτοκίνητο, χωρίς να έχουμε μαζί μας το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια. Αυτά είναι άλλωστε, τα πρώτα πράγματα που θα ζητηθούν από τον οδηγό, σε περίπτωση ελέγχου.
14. Φορτιστής αυτοκινήτου για το κινητό
Στις μέρες μας δύσκολα κάνουμε χωρίς το κινητό μας τηλέφωνο. Φανταστείτε, να βρεθούμε και σε κατάσταση ανάγκης, όπου θα χρειαστεί να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον για βοήθεια, είτε πρόκειται για την οδική βοήθεια είτε πρόκειται για κάποιον γνωστό. Οπότε, καλό είναι να έχουμε μαζί μας έναν φορτιστή αυτοκινήτου.
15. Αντιολισθητικές αλυσίδες
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουμε πια συνηθίσει να βλέπουμε και χιόνι, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Για την περίπτωση λοιπόν, που μας βρει η κακοκαιρία σε σημείο όπου δεν έχουν περάσει οχήματα, για να καθαρίσουν τους δρόμους, πρέπει να κάνουμε χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.
16. Χάρτης
Όσο κι αν είναι σύμμαχός μας η τεχνολογία σήμερα, απόλυτα χρήσιμος μπορεί να αποδειχθεί κι ένας χάρτης, καθώς μπορεί να χαθούμε σε δρόμους και μέρη που δεν γνωρίζουμε.
17. Αδιάβροχο
Για την περίπτωση που κάτι μας συμβεί ενώ βρέχει, καλό θα είναι να έχουμε ένα αδιάβροχο, που θα φορέσουμε για όση ώρα είμαστε εκτός αυτοκινήτου και θα βγάλουμε πριν μπούμε, για να περιμένουμε τη βοήθεια, μέσα σε αυτό.
18. Κουβέρτα
Υπάρχει πάντα και η περίπτωση, αυτό που θα συμβεί, να διαρκέσει περισσότερη ώρα από όσο πιστεύαμε, άρα να χρειαστεί να μείνουμε στο αυτοκίνητο για ώρες, ίσως ακόμη και να διανυκτερεύσουμε σε αυτό. Ως εκ τούτου, μία κουβέρτα, μπορεί να μας σώσει από το κρύο, αλλά και από το να κρατάμε το αυτοκίνητο αναμμένο, καίγοντας βενζίνη, για να έχουμε ανοιχτό το καλοριφέρ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο το τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος, της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστικού συμβούλου μας.
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