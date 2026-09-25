ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Η Λίστα που ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ - Κρατήστε την... Όλα τα απαραίτητα ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να έχουμε στο αυτοκίνητο σε περίπτωση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ









































Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο σαν το … δεύτερο σπίτι τους, μια και περνούν αρκετές ώρες μέσα σε αυτό.Ειδικά, στις μεγάλες πόλεις, όπου οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες άρα και η παραμονή στο αυτοκίνητο μπορεί να διαρκέσει λόγω κίνησης ή άλλων συνθηκών ακόμα και ώρες, πρέπει να γνωρίζουμε, ποια είναι εκείνα τα πράγματα που είτε υποχρεούμαστε από τον ΚΟΚ είτε είναι καλό, να έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο, για ώρα ανάγκης.Η τοποθέτηση των παρακάτω χρήσιμων αντικειμένων σε συνδυασμό με την επιλογή μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας, καθιστούν τους εαυτούς μας στους πιο οργανωμένους και ταυτόχρονα προσεκτικούς οδηγούς.Τα πράγματα που υποχρεωνόμαστε από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο είναι:1. ΠυροσβεστήραςΓια ευνόητους λόγους, ο πυροσβεστήρας είναι ένα από τα αντικείμενα που υποχρεούνται να έχουν πάντα στο αυτοκίνητο οι οδηγοί. Ωστόσο, επειδή η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη, πρέπει να ελέγχεται συχνά και σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του, να αντικαθίσταται.2. ΤρίγωνοΤο τρίγωνο είναι απαραίτητο για πάρα πολλές περιπτώσεις. Είτε εμπλακούμε σε κάποιο ατύχημα είτε μείνουμε από μπαταρία ή άλλο μηχανικό πρόβλημα, το τρίγωνο είναι εκείνο που θα χρησιμοποιήσουμε για να ενημερώσουμε τους άλλους διερχόμενους οδηγούς, ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, ώστε και να διευκολύνουμε την κυκλοφορία αλλά και να αποτρέψουμε άλλο ατύχημα.3. Φαρμακείο – Κουτί πρώτων βοηθειώνΓια έναν μικροτραυματισμό ή μία αδιαθεσία, στο αυτοκίνητο πρέπει πάντα να υπάρχει ένα μικρό κουτί βοηθειών. Το μικρό μας φαρμακείο θα πρέπει να περιέχει:Φυσιολογικό ορό για τον καθαρισμό πληγώνΟινόπνευμαΟξυζενέΒάμμα ιωδίουΒαμβάκιSteri-strip (αυτοκόλλητα ράμματα)Γάζες μικρές και μεγάλες, απλές και αποστειρωμένεςΒαζελινούχες γάζες για εγκαύματαΕλαστικοί επίδεσμοιΤραυμαπλάστΨυκτικό σπρέιΘερμαντική αλοιφήΑντιβιοτική σκόνη σε σπρέιΑναλγητικά-ΑντιπυρετικάΑντιφλεγμονώδηΑντιισταμινικά (χάπια και αλοιφή)ΑντιεμετικάΑντιδιαρροϊκάKoρτιζονούχα αλοιφήΣτικ για τσιμπήματαΤόσο το φαρμακείο αυτοκινήτου, όσο και τα άλλα δύο από τον ΚΟΚ προβλεπόμενα απαραίτητα αντικείμενα, δεν στοιχίζουν πολύ και μπορεί ο οποιοσδήποτε να τα προμηθευτεί.Ας δούμε και τα άλλα αντικείμενα, που η απουσία τους δεν επιφέρει πρόστιμο, αλλά μπορεί ακόμα και να μας σώσουν τη ζωή.4. ΡεζέρβαΔεν υπάρχει πιο συνήθης ατυχία για έναν οδηγό, από το να μείνει από λάστιχο. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα μαζί μας να έχουμε τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου, ώστε να την αλλάξουμε και να μεταφερθούμε στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ για την αλλαγή λάστιχου. Και η ρεζέρβα πρέπει να ελέγχεται συχνά, ως προς το πόσο φουσκωμένη είναι.5. Γρύλος – κλειδιάΧωρίς το γρύλο δεν γίνεται αλλαγή λάστιχου, για να τοποθετηθεί η ρεζέρβα. Οπότε, μαζί με τη ρεζέρβα, πάει και ο γρύλος και τα άλλα κλειδιά, που θα βοηθήσουν τον οδηγό να κάνει την αλλαγή.6. ΓάντιαΓια την καλύτερη χρήση των εργαλείων, πολλοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν γάντια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν και τυχόν μικροτραυματισμούς στα χέρια.7. ΦακόςΕπειδή, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποια ώρα μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε, από το να ανεβάσει το αυτοκίνητο θερμοκρασία μέχρι να μείνεις από λάστιχο, καλό είναι να έχεις μαζί σου πάντα ένα φακό. Κι αν έχεις φακό, καλό είναι να έχεις και μπαταρίες, σε περίπτωση που χρειαστεί να τις αλλάξεις.8. ΝερόΜιλώντας για τυχόν αύξηση θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο, είναι εξακριβωμένο ότι βοηθάει, το να υπάρχει στο αυτοκίνητο ένα μπουκάλι νερό.9. Λάδια κινητήρα – παραφλούΚυρίως τα παλαιότερα αυτοκίνητα είναι εκείνα που «καίνε» περισσότερο τα λάδια. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα και ανά πάσα στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο στο πορτ-μπαγκάζ να έχουμε «απόθεμα» λαδιών κινητήρα.10. Ιμάντες ρυμούλκησηςΕάν χρειαστεί να μετακινηθεί το αυτοκίνητό μας λόγω βλάβης σε κάποιο συνεργείο, αυτό θα είναι αδύνατο, αν δεν έχουμε μαζί μας ιμάντες ρυμούλκησης.11. ΡευματαγωγοίΓια την περίπτωση που μείνουμε από μπαταρία, οι ρευματαγωγοί θα μας προσφέρουν τη λύση, ώστε να φτάσουμε στο πλησιέστερο συνεργείο.12. Μanual του αυτοκινήτουΊσως φαίνεται αστείο, επειδή είναι αυτονόητο, όμως είναι πέρα για πέρα χρήσιμο. Το manual του αυτοκινήτου μας αναφέρει όλα όσα ξέρουμε ή δεν ξέρουμε για τις πιθανές βλάβες. Γιατί η αλήθεια είναι, ότι (μάλλον) κανένας οδηγός, δεν γνωρίζει τι σημαίνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις στο ταμπλό.13. Δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο ΣυμβόλαιοΔεν ξεκινάμε ποτέ, για μικρές ή μεγάλες αποστάσεις, με το αυτοκίνητο, χωρίς να έχουμε μαζί μας το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια. Αυτά είναι άλλωστε, τα πρώτα πράγματα που θα ζητηθούν από τον οδηγό, σε περίπτωση ελέγχου.14. Φορτιστής αυτοκινήτου για το κινητόΣτις μέρες μας δύσκολα κάνουμε χωρίς το κινητό μας τηλέφωνο. Φανταστείτε, να βρεθούμε και σε κατάσταση ανάγκης, όπου θα χρειαστεί να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον για βοήθεια, είτε πρόκειται για την οδική βοήθεια είτε πρόκειται για κάποιον γνωστό. Οπότε, καλό είναι να έχουμε μαζί μας έναν φορτιστή αυτοκινήτου.15. Αντιολισθητικές αλυσίδεςΣτην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουμε πια συνηθίσει να βλέπουμε και χιόνι, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Για την περίπτωση λοιπόν, που μας βρει η κακοκαιρία σε σημείο όπου δεν έχουν περάσει οχήματα, για να καθαρίσουν τους δρόμους, πρέπει να κάνουμε χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.16. ΧάρτηςΌσο κι αν είναι σύμμαχός μας η τεχνολογία σήμερα, απόλυτα χρήσιμος μπορεί να αποδειχθεί κι ένας χάρτης, καθώς μπορεί να χαθούμε σε δρόμους και μέρη που δεν γνωρίζουμε.17. ΑδιάβροχοΓια την περίπτωση που κάτι μας συμβεί ενώ βρέχει, καλό θα είναι να έχουμε ένα αδιάβροχο, που θα φορέσουμε για όση ώρα είμαστε εκτός αυτοκινήτου και θα βγάλουμε πριν μπούμε, για να περιμένουμε τη βοήθεια, μέσα σε αυτό.18. ΚουβέρταΥπάρχει πάντα και η περίπτωση, αυτό που θα συμβεί, να διαρκέσει περισσότερη ώρα από όσο πιστεύαμε, άρα να χρειαστεί να μείνουμε στο αυτοκίνητο για ώρες, ίσως ακόμη και να διανυκτερεύσουμε σε αυτό. Ως εκ τούτου, μία κουβέρτα, μπορεί να μας σώσει από το κρύο, αλλά και από το να κρατάμε το αυτοκίνητο αναμμένο, καίγοντας βενζίνη, για να έχουμε ανοιχτό το καλοριφέρ.Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο το τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος, της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστικού συμβούλου μας.