Γιατί λέμε: Έγινε του Κουτρούλη ο γάμος... Ποιός ήταν τέλος πάντων αυτός ο Κουτρούλης;

Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε πολλές φράσεις, των οποίων ωστόσο, δε γνωρίζουμε καν την προέλευση ή έστω την αρχική τους σημασία. Γ...













Ο καβαλλάριος Ιωάννης Κουτρούλης, ο οποίος πιθανολογείται ότι ζούσε στη Μεθώνη, συγκατοικούσε με μια γυναίκα, η οποία είχε φύγει από το συζυγικό της σπίτι. Για τα δεδομένα εκείνης της εποχής ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο και λέγεται μάλιστα οτι ακόμα και η εκκλησία είχε αφορίσει τη γυναίκα, που έμενε με κάποιον άλλον ενώ ήταν παντρεμένη.Το 1394, ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Δ’ αναγνώρισε το διαζύγιο που του παρουσίασε η αφορισθείσα γυναίκα, επικύρωσε το γάμο της ως διαλυμένο και έδωσε την συγκατάθεση του για να τελεστεί ο γάμος της με τον Κουτρούλη.Έτσι τελέστηκε επιτέλους ο πολυπόθητος γάμος και έγινε ένα εξαιρετικό γλέντι με τελικό αίσθημα αυτό της ανακούφισης, αφού ο Κουτρούλης κατάφερε να παντρευτεί την αγαπημένη του.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντώνιος Δ΄, διετέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης κατά τα έτη 1389-1390 και 1391-1397.Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα του Πατριαρχείου και ιδιαίτερα των χριστιανών της Βλαχίας. Ασχολήθηκε με την ανύψωση του μοναστικού βίου, ιδίως στο Άγιο Όρος, και προσπάθησε να κινητοποιήσει Ευρωπαίους ηγεμόνες κατά των Τούρκων.Τα έγγραφα της Πατριαρχίας του που σώθηκαν αφήνουν να διαφανεί η πλούσια δραστηριότητά του και η διορατικότητα και η μόρφωσή του. Όταν ο Μεγάλος Δούκας της Μοσχοβίας Βασίλειος Α΄ του πρότεινε να παραλειφθεί το όνομα του Αυτοκράτορα από την λειτουργία, ο Αντώνιος απάντησε ότι ο Αυτοκράτορας παραμένει η αγιασμένη κεφαλή της Οικουμένης, ο Βασιλεύς τον οποίο ο άγιος Πέτρος παρήγγειλε στους πιστούς να τιμούν.