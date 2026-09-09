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Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο

Σεπτεμβρίου 25, 2026

  Ασταμάτητες είναι για ακόμη μία ημέρα οι παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, καθώς επανδρωμένα και μη αεροσκάφη από την Τουρκία πέταξα...

 



Ασταμάτητες είναι για ακόμη μία ημέρα οι παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, καθώς επανδρωμένα και μη αεροσκάφη από την Τουρκία πέταξαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας και στο FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο.

Επίσης, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 έκανε 3 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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