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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Για να μαθαίνετε Ιστορία... Απαγχονίζεται σαν σήμερα στο κατεχόμενο Μοναστήρι ο Πρώτος των Πρώτων... ο Οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Κώττας

Σεπτεμβρίου 27, 2026

27 Σεπτεμβρίου 1905: "Στην πλατεία ""Ατ Παζάρ"" του Μοναστηρίου, απαγχονίζεται από τους Τούρκους, μετά από κ...


27 Σεπτεμβρίου 1905:





"Στην πλατεία ""Ατ Παζάρ"" του Μοναστηρίου, απαγχονίζεται από τους Τούρκους, μετά από καταδίκη σε θάνατο, ο γενναίος οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Κώττας, από τη Ρούλια (Κώπα) Κορεστίων.

Ο ηρωικός Κώττας, αν και ήταν σλαβόφωνος, είχε αδάμαστη ελληνική ψυχή και συνείδηση και η προσφορά του στον αγώνα του μακεδονικού ελληνισμού ήταν μεγάλη.








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