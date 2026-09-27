Για να μαθαίνετε Ιστορία... Απαγχονίζεται σαν σήμερα στο κατεχόμενο Μοναστήρι ο Πρώτος των Πρώτων... ο Οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Κώττας

27 Σεπτεμβρίου 1905: "Στην πλατεία ""Ατ Παζάρ"" του Μοναστηρίου, απαγχονίζεται από τους Τούρκους, μετά από κ...

27 Σεπτεμβρίου 1905:"Στην πλατεία ""Ατ Παζάρ"" του Μοναστηρίου, απαγχονίζεται από τους Τούρκους, μετά από καταδίκη σε θάνατο, ο γενναίος οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Κώττας, από τη Ρούλια (Κώπα) Κορεστίων.Ο ηρωικός Κώττας, αν και ήταν σλαβόφωνος, είχε αδάμαστη ελληνική ψυχή και συνείδηση και η προσφορά του στον αγώνα του μακεδονικού ελληνισμού ήταν μεγάλη.