Ένοπλες Δυνάμεις: Έρχονται οι τελικές αποφάσεις για τα νέα διακριτικά

Μετά τα δύο ΦΕΚ για το νέο βαθμολόγιο Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και ΕΠΟΠ – Το επόμενο βήμα σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό κ...
Μετά τα δύο ΦΕΚ για το νέο βαθμολόγιο Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και ΕΠΟΠ – Το επόμενο βήμα σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία
Του Ηλία Προύφα
Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον και το ζήτημα των νέων διακριτικών βαθμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη δημοσίευση των δύο ΦΕΚ που καθορίζουν τον τρόπο μετάβασης στο νέο βαθμολόγιο των Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Επαγγελματιών Οπλιτών από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Το πρώτο ΦΕΚ, Β’ 5690/22.09.2026, καθορίζει τη διαδικασία μετάβασης των υπηρετούντων Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών στο νέο βαθμολόγιο, ενώ το δεύτερο, ΦΕΚ Β’ 5727/22.09.2026, ρυθμίζει αντίστοιχα τη μετάβαση και τη βαθμολογική εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών.
Με το βαθμολογικό πλαίσιο να έχει πλέον αποσαφηνιστεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελικές αποφάσεις για τα διακριτικά των νέων βαθμών, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων – Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.
Το KranosGR είχε αποκαλύψει τις αλλαγές από τον Ιούλιο
Το KranosGR είχε παρουσιάσει από τις 21 Ιουλίου 2026 τις εξελίξεις για τα νέα διακριτικά των Μονίμων Υπαξιωματικών και των ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς.
Με τη διαταγή Φ.456/23/441004/Σ.5728/17 Ιουλίου 2026 του ΓΕΣ/Β1, κατόπιν σχετικού πρακτικού του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, είχε αποφασιστεί η καθιέρωση νέων διακριτικών βαθμού για Μόνιμους Υπαξιωματικούς και Επαγγελματίες Οπλίτες, σε εφαρμογή του νέου βαθμολογίου του ν. 5265/2026.
Η ίδια διαδικασία είχε περάσει προηγουμένως και από το στάδιο των προτάσεων, καθώς είχαν παρουσιαστεί σχέδια διακριτικών τα οποία εξετάζονταν από τα αρμόδια Επιτελεία πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Στο Πολεμικό Ναυτικό έχουν επίσης παρουσιαστεί τα νέα διακριτικά που αφορούν στελέχη προέλευσης ΣΜΥΝ και ΕΠΟΠ, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.
Αναμένονται οι τελικές ρυθμίσεις στους τρεις Κλάδους
Πλέον, μετά και τη δημοσίευση των δύο ΦΕΚ της 22ας Σεπτεμβρίου, απομένει να ολοκληρωθεί το σύνολο των διοικητικών και κανονιστικών ενεργειών που συνδέονται με την εμφάνιση και τη χρήση των νέων διακριτικών.
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως ποια διακριτικά θα αντιστοιχούν σε κάθε νέο βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο θα φέρονται στις διαφορετικές στολές, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη χορήγησή τους.
Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά η εφαρμογή του νέου βαθμολογίου και χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα περάσουν σταδιακά στους νέους βαθμούς που προβλέπει ο ν. 5265/2026.
Έτσι, μετά το «κλείδωμα» της βαθμολογικής αντιστοίχισης μέσω των δύο ΦΕΚ, το επόμενο κομμάτι του παζλ είναι τα διακριτικά.
Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές αποφάσεις για Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα στελέχη.
2027.
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