Εύβοια και οι γύρω περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας... Ήλιος παντού πάλι από Δευτέρα!~

Την Κυριακή θα επιμείνει το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, διατηρώντας άστατο καιρό και έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Στο επί...

Την Κυριακή θα επιμείνει το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, διατηρώντας άστατο καιρό και έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθεί κυρίως η Εύβοια, ενώ ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα.Παράλληλα, βροχοπτώσεις αναμένονται και στις νότιες Κυκλάδες καθώς και στην Κρήτη.Η Κυριακή θα ξημερώσει με πολλές βροχές, εκτός από την Εύβοια και σε περιοχές γύρω, δηλαδή την ανατολική Μαγνησία, την ανατολική Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Θα βρέξει λίγο και πάλι στην Αττική, όμως τα περισσότερα θα είναι στην Εύβοια».Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος στην Αθήνα και οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη. Βροχερός θα είναι και πάλι ο καιρός από την Τετάρτη.