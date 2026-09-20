Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού... Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε φθινοπωρινό σκηνικό μεταστρέφεται ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, βάζοντας τέλος στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες του Σα...

Σε φθινοπωρινό σκηνικό μεταστρέφεται ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, βάζοντας τέλος στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η περίοδος 26 έως 29 Σεπτεμβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο απειλεί να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Παρά την επερχόμενη κακοκαιρία, το τρέχον Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλοκαιρινές διαθέσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο καλός καιρός θα επικρατήσει παντού, με τις όποιες βροχοπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στα ορεινά της ενδοχώρας.Το σκηνικό αρχίζει να μεταβάλλεται σταδιακά από αύριο Κυριακή, όταν από τα βορειοδυτικά θα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες.Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, με την αστάθεια να ενισχύεται προς τις βραδινές ώρες.Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού φαίνεται να επηρεάζει περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες υπάρχει και για την Αττική, γεγονός που θα σηματοδοτήσει μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού.Η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με καλύτερες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η βελτίωση φαίνεται να είναι πρόσκαιρη.