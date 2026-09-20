ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... ΤΟ 1912 Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης Αποβιβάζεται με Αντάρτες στη ΣΑΜΟ και καλεί τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ...!

1912: Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έχει αποβιβαστεί στη Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις, καλεί το λαό της νήσου να εξεγερθεί κατά των Τούρκων....
1912: Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έχει αποβιβαστεί στη Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις, καλεί το λαό της νήσου να εξεγερθεί κατά των Τούρκων.
Την ίδια μέρα το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παραλαμβάνει τέσσερα νέα αντιτορπιλικά: «Λέων», «Πάνθηρ», «Αετός» και «Ιέραξ».
Στις 11 Νοεμβρίου 1912, η Σάμος κήρυξε επισήμως την ένωσή της με την Ελλάδα και την διακυβέρνηση του νησιού ανέλαβε προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.
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