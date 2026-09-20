ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... ΤΟ 1912 Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης Αποβιβάζεται με Αντάρτες στη ΣΑΜΟ και καλεί τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ...!

1912: Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έχει αποβιβαστεί στη Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις, καλεί το λαό της νήσου να εξεγερθεί κατά των Τούρκων....





Ο Σοφούλης, με οπλαρχηγούς και οπαδούς του, αποβιβάσθηκε στην Σάμο για να κηρύξει την επανάσταση κατά του ηγεμονικού καθεστώτος. Ο τουρκικός στρατός που βρισκόταν στο νησί συνθηκολόγησε και αποχώρησε, ενώ η τοπική εξουσία πέρασε στην Εθνοσυνέλευση των Σαμίων.Στις 11 Νοεμβρίου 1912, η Σάμος κήρυξε επισήμως την ένωσή της με την Ελλάδα και την διακυβέρνηση του νησιού ανέλαβε προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.