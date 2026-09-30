Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες χθες μετά από άγρια συμπλοκή Αλγερινών και Σύριων

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη...

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού.Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην ίδια πτέρυγα, όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες.Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Λαμίας.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα.Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.