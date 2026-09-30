Η Κύπρος πιέζει το Ισραήλ να οριστικοποιήσει γρήγορα την πώληση μεταχειρισμένων αρμάτων μάχης Merkava

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας «philenews» (αγγλικής έκδοσης), η Κύπρος πιέζει το Ισραήλ για την οριστικοποίηση της συμφ...





Το ζήτημα της απόκτησης μεταχειρισμένων Merkava από το Ισραήλ δεν είναι νέο, αλλά η συμφωνία έχει καθυστερήσει επειδή ο Ισραηλινός Στρατός τα χρησιμοποιεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα και το Λίβανο. Από την άλλη η Κύπρος θέλει να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία, ώστε η Εθνική Φρουρά να αποκτήσει ένα αξιόμαχο άρμα, καθώς αυτά που διαθέτει δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση για την αγορά νέων αρμάτων μάχης ελήφθη πριν από χρόνια, ωστόσο το κόστος και η υλικοτεχνική υποστήριξη δυσχέραναν την υλοποίησή της. Εξετάστηκαν διάφορες επιλογές, όπως το γαλλικό Leclerc, το γερμανικό Leopard-2 και το ισραηλινό Merkava. Το Merkava κρίθηκε ως η πιο οικονομική επιλογή και η ευκολότερη όσον αφορά την υποστήριξη, λόγω της εγγύτητας του Ισραήλ με την Κύπρο. Εξετάστηκε επίσης η απόκτηση Leopard-1A5 από την Ελλάδα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή απορρίφθηκε ως ασύμφορη οικονομικά, καθώς η αναβάθμιση των αρμάτων θα απαιτούσε υπερβολικά υψηλό κόστος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας «philenews» (αγγλικής έκδοσης), η Κύπρος πιέζει το Ισραήλ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας αγοράς μεταχειρισμένων αρμάτων μάχης Merkava το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Εθνικής Φρουράς να ανανεώσει το αρματικό της δυναμικό. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η έκδοση Mk.4 του άρματος θα κοστίσει περίπου € 10 εκατομμύρια ανά άρμα.