Και να ήταν μόνο αυτά... «Ζητάμε από τα Σκόπια να αφαιρέσουν αλυτρωτικές ή αναθεωρητικές διατυπώσεις από σχολικά βιβλία», είπε από τη Βουλή η υφυπουργός Εξωτερικών



Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Γιώργου Ρούντα, η κυρία Παπαδοπούλου σημείωσε ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας παραβιάζει όχι μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας.



Ο κ. Ρούντας ανέφερε ότι σε σχολικό βιβλίο της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται αναφορά σε «μακεδονική γλώσσα» και «μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο», χωρίς διάκριση του αρχαίου Μακεδόνα από τη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα.



Η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί την ορθή καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας στα βιβλία, όπως και της καταγωγής και της δράσης ιστορικών προσώπων όπως ο Μέγας Αλέξανδρος.



«Η Ελλάδα ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς», είπε χαρακτηριστικά. «Η ελληνικότητα της Μακεδονίας επισημαίνεται και στη Συμφωνία των Πρεσπών», πρόσθεσε. Τέτοια ζητήματα, διευκρίνισε, εξετάζονται και στη μικτή επιτροπή εμπειρογνομώνων, όπου η Ελλάδα πράττει τα δέοντα.



«Αποδέχεστε ότι το βιβλίο είναι σκοπιανή προπαγάνδα. Η Επιτροπή δεν πράττει τα δέοντα. Θα έπρεπε να το έχει ελέγξει και να έχει διαμαρτυρηθεί», σχολίασε ο κ. Ρούντας ζητώντας στοιχεία για τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η επιτροπή, απάντησε η κυρία Παπαδοπούλου, συνεδριάζει δύο φορές ετησίως σε Αθήνα και Σκόπια, με βασικό σκοπό την ορθή αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας.

Η Ελλάδα ζητά από τη Βόρεια Μακεδονία να αφαιρέσει κάθε διατύπωση «αναθεωρητικού ή αλυτρωτικού χαρακτήρα» από τα σχολικά της βιβλία, τόνισε στη Βουλή η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.