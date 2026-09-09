Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, ...

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ.Πιο συγκεκριμένα,1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα καθώς και αύριο (1/10). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (4/10).β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και αύριο.