Συνελήφθη 19χρονος Σουδανός μετά από καταγγελία για βιασμό 3χρονου αγοριού στη δομή φιλοξενίας στην Κω

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Σουδανού προχώρησαν οι Αρχές στην Κω, έπειτα από καταγγελία για βιασμό 3χρονου αγοριού, το οποίο φιλοξενείται μ...



Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις Αρχές η 22χρονη μητέρα του παιδιού, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε κοιτώνα της δομής, όπως μεταδίδει το kosnews24.gr.



Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Σουδανού προχώρησαν οι Αρχές στην Κω, έπειτα από καταγγελία για βιασμό 3χρονου αγοριού, το οποίο φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του στο ΚΕΔ Κω, στο Πυλί.