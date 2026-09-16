Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου με ατζέντα ασφάλεια και μεταναστευτικό

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Σ...

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του.Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Σουλιώτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.Σε ότι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον κ. Ρούμπιο θα συνοδεύουν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και δύο υφυπουργοί Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.Στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζονται αναμένεται να βρεθούν θέματα όπως η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και η προστασία συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Σ' αυτό το πνεύμα εξάλλου υπήρξε χθες συνάντηση ελλήνων αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.Τη σημασία της επικείμενης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και σε μια κρίσιμη καμπή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υπογράμμισε ο ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.Όπως επισήμανε, η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της απουσίας άμεσου διαύλου επικοινωνίας σε επίπεδο ηγετών μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, παρά την πολύ καλή επικοινωνία που υπάρχει σε διάφορα επίπεδα και μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών.«Είναι σημαντικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται στην Ελλάδα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας που αναμένεται να τεθούν στις επαφές αποτελούν πεδία στα οποία Αθήνα και Ουάσιγκτον μπορούν να βρουν κοινό τόπο.Ο κ. Φίλης εκτίμησε ότι στις συνομιλίες θα τεθούν και τα περιφερειακά ζητήματα, τονίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μία πολύ κρίσιμη καμπή και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση με μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων».