Η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών στο Σόκε, κοντά στη Σάμο: Τούρκοι αναλυτές την συνδέουν με την… «προκλητική» επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στην ελληνική «κινητικότητα»…

Στη μετακίνηση Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ, στην ανατολική Τουρκία, στο Σόκε, στα δυτικά της χώρας και κοντά στη Σάμο, προχωρούν ο...

Στη μετακίνηση Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ, στην ανατολική Τουρκία, στο Σόκε, στα δυτικά της χώρας και κοντά στη Σάμο, προχωρούν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.Η μεταφορά της στρατιωτικής μονάδας προς τα παράλια του Αιγαίου σχολιάζεται ήδη από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη στρατιωτική κινητικότητα, αναλυτής του τουρκικού δικτύου A Haber επισήμανε αρχικά ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του στρατιωτικού σχεδιασμού ή για εκπαιδευτικούς λόγους.Στη συνέχεια, ωστόσο, συνέδεσε τη χρονική συγκυρία της μετακίνησης με την Ελλάδα και την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.«Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον» αναφέρει συγκεκριμένα.Ακολούθως ο αναλυτής αναφέρεται στην εγγύτητα του Σόκε στη Σάμο, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη μετακίνηση στο σημείο «αξιοπρόσεκτο γεγονός».«Επιπλέον, το γεγονός ότι το Σόκε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, βρίσκεται κοντά στη Σάμο, αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο» αναφέρει.