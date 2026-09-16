Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Σεπτεμβρίου 16, 2026

  Σε απεργία πείνας προχώρησε ο 58χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την απόφασ...

 



Σε απεργία πείνας προχώρησε ο 58χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την απόφαση προφυλάκισής του, αφού ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες του ίδιου και την συζύγου του για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο γιατρός παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Ο 58χρονος και η 56χρονη σύζυγός του που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί (17.09.2026) στις φυλακές Κορυδαλλού.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)