Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος που μαχαίρωσε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 21χρονο Σύρο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 18:15 το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι ...



Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Λίγο αργότερα προσήχθη και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το αιματηρό επεισόδιο με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 18:15 το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 21χρονος με καταγωγή από τη Συρία εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά