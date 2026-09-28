Λες και μπήκαν οι τούρκοι... Βανδάλισαν σχολείο στην Καλαμάτα λίγο μετά την ανακαίνισή του, μήνυση από τον Δήμο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άτομα που εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία Καλαμάτας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρ...



Οι ζημιές που καταγράφηκαν στο συγκρότημα είναι εκτεταμένες, καθώς οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε χώρους και υποδομές του σχολείου. Το σχολικό συγκρότημα είχε αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.



Σύμφωνα με το Messinialive, στα ΕΠΑΛ της Παραλίας είχαν προγραμματιστεί έργα συνολικού ύψους 916.687 ευρώ, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Οι εργασίες αφορούσαν το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές.



Ο Δήμος Καλαμάτας είχε πιέσει ώστε οι εργασίες να επεκταθούν και στο τέταρτο, βόρειο κτίριο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια. Εκεί προβλέπονταν εργασίες άρσης επικινδυνότητας, αντιμετώπισης της ενανθράκωσης του φέροντος οργανισμού, ελαιοχρωματισμοί και μόνωση της ταράτσας.



Μετά τις νέες φθορές, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και κατέθεσε μήνυση για τους βανδαλισμούς, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι καταστροφές και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς οι ζημιές σημειώθηκαν σε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο είχαν μόλις πραγματοποιηθεί εργασίες μεγάλης κλίμακας, με σημαντική δημόσια χρηματοδότηση.



Παράλληλα, οι φθορές δημιουργούν νέα προβλήματα στη λειτουργία και την κατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ αναμένεται να αποτιμηθεί το συνολικό κόστος των ζημιών.



Δείτε φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς στο σχολείο







Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άτομα που εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία Καλαμάτας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης, με τον Δήμο Καλαμάτας να προχωρά σε μήνυση.