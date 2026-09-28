Άγρια συμπλοκή σε μπαρ στην Εύβοια: Βγήκε όπλο, τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη, το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, δύο άτομα πο...

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη, το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, δύο άτομα που βρίσκονταν στο μαγαζί, φέρονται, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, να συνεπλάκησαν με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μάλιστα, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να τράβηξε όπλο και να τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη.Στο σημείο βρέθηκε στη συνέχεια και συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Ακολούθησε νέο επεισόδιο στην επαρχιακή οδό Νέας Αρτάκης–Ψαχνών, όπου φέρεται να συνεπλάκη με έναν από τους δύο άνδρες. Από το δεύτερο επεισόδιο αναφέρεται ότι τραυματίστηκε και ο ίδιος.