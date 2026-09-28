Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι οι εκκλήσεις Ευρωπαίων ηγετών για προετοιμασία απέναντι σε μια ενδεχόμενη ένοπ...

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι οι εκκλήσεις Ευρωπαίων ηγετών για προετοιμασία απέναντι σε μια ενδεχόμενη ένοπλη αντιπαράθεση με τη Ρωσία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πόλεμο.Ο Λαβρόφ προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.Ο Ρώσος ΥΠΕΞ απέρριψε τις προειδοποιήσεις για μια πιθανή ρωσική επίθεση στην Ευρώπη ως «ανοησίες».Παράλληλα, ασκώντας κριτική στα ευρωπαϊκά κράτη για τις μεγάλες επενδύσεις τους στην παραγωγή εξοπλισμών και την προετοιμασία της άμυνας τους, ισχυρίστηκε ότι η ευρωπαϊκή επένδυση σε όπλα θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει μια επίθεση της Ευρώπης κατά της Ρωσίας.Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως υποστήριξε, η απάντηση της Μόσχας θα ήταν «εντελώς διαφορετική» και «σύντομη».Ο Λαβρόφ αγνόησε πλήρως το γεγονός ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης και οι προετοιμασίες για αυτοάμυνα αποτελούν άμεση απάντηση στις συστηματικές πυρηνικές απειλές του Κρεμλίνου και την υβριδική επιθετικότητα σε σειρά χωρών της ΕΕ.Ειδικότερα, ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ενώ κατά τη διάρκεια επιθέσεων ευρείας κλίμακας κατά της Ουκρανίας, ρωσικά drone καμικάζι και πύραυλοι έχουν διασχίσει επανειλημμένα τα σύνορα, πέφτοντας σε πολωνικό και ρουμανικό έδαφος.«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε την Ευρώπη, να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη – αυτό είναι παντελής ανοησία. Αλλά η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας… Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μια τέτοια στάση, επειδή επενδύουν τεράστια ποσά χρημάτων στην παραγωγή όπλων», δήλωσε ο Λαβρόφ.«Και σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, ένα συγκεκριμένο άτομο που εμπλέκεται σε τυχοδιωκτισμούς (υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αυτή τη στιγμή) θα πει: “Συσσωρεύσαμε τόσα πολλά, τι πρέπει να τα κάνουμε; Ω, ναι, υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία.” Και βάσει αυτού του σενάριου, θα μας επιτεθούν. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, ενώ είπε επίσης ότι θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα ήταν σύντομος».