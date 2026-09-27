Πράσινο φως από τους «27» για πέντε κοινά αμυντικά έργα με χρηματοδότηση €325 εκατ. - Η Ελλάδα συμμετέχει σε τέσσερα

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν τα πρώτα πέντε ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση κο...



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έργα καλύπτουν πέντε τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής:



* To «DECODER», για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισής τους.



* Το «IMSD» για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό



* Το «SPACE» για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων



* Το «EU-FIAMD» για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα



* Το «Eastern Flank Watch» για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ.



Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η Επιτροπή έχει διαθέσει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων.



Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων, που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ και των κρατών-μελών, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει στα τέσσερα από τα πέντε έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα «Eastern Flank Watch».



Τα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων, που είναι πολύ μεγάλα ή σύνθετα για να υλοποιηθούν από μία μόνο χώρα.



Η Επιτροπή θα συνεργαστεί πλέον με τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη για την υλοποίηση των έργων και την παρακολούθηση της προόδου τους. Πρόκειται για μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να συνεχιστούν και μετά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης του EDIP, ενώ στο μέλλον ενδέχεται να ενταχθούν και νέα έργα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν τα πρώτα πέντε ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων, με έμφαση στα drones, την αεράμυνα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ.