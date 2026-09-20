Θα φτάσουμε στα άκρα... Πως θα απαντήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στις τουρκικές αντιδράσεις για το καλώδιο στην Κάσο! Έρχονται επακουμβίσεις...

Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την «γκρίζα ζώνη» της αστυνόμευσης μέσω της ε...





Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την «γκρίζα ζώνη» της αστυνόμευσης μέσω της εμφάνισης της τουρκικής ακτοφυλακής, αγνοώντας την ελληνική NAVTEX που ήδη ετοιμάζεται. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προσεγγίζουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενα ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία.

Η απάντηση από το Λιμενικό Σώμα είναι άμεση. Σκάφη ανοικτής θαλάσσης, που περιπολούν στην περιοχή, παρεμβάλλονται για να προστατεύσουν το ερευνητικό. Προχωρούν σε αντι-NAVTEX, εκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες είναι νόμιμες και διεξάγονται εντός της ελληνικής ΑΟΖ, ενώ παράλληλα ενημερώνουν το υπουργείο ναυτιλίας και το ΓΕΕΘΑ για την έναρξη της τουρκικής προκλητικότητας.

Εφόσον η κατάσταση στο πεδίο δεν εκτονώνεται, η Αθήνα ενεργοποιεί τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να προλάβει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Σε αυτή τη φάση της διπλωματικής αποτροπής, τίθεται σε λειτουργία η απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και Αμυνας των δύο χωρών. Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα ατύχημα και να διαμηνυθεί ότι η αποστολή του πλοίου είναι αμιγώς εμπορική και ερευνητική.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε άμεσο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα, καταγγέλλοντας την παρενόχληση ως κατάφωρη παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS). Αν η Τουρκία επιλέξει τη βαριά κλιμάκωση, αντικαθιστώντας ή πλαισιώνοντας την ακτοφυλακή με πολεμικά πλοία (φρεγάτες ή κορβέτες) για να αποκλείσει το καλώδιο, η ελληνική απάντηση περνά στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ελληνικές φρεγάτες και κανονιοφόροι, που βρίσκονται σε προκεχωρημένη ετοιμότητα, καταφθάνουν στο σημείο και λαμβάνουν θέσεις «σκίασης» των τουρκικών πλοίων. Η οδηγία είναι σαφής: απόλυτη ψυχραιμία, αλλά και σταθερή παρουσία που εκπέμπει αποφασιστικότητα.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την πλήρη καταγραφή των τουρκικών κινήσεων, ενώ η Πολεμική Αεροπορία τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (readiness) στα αεροδρόμια της Κρήτης. Καθώς η ένταση κορυφώνεται, η Αθήνα ποντάρει στη διεθνοποίηση και τις συμμαχικές πιέσεις – πρωτίστως από το Παρίσι.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης – που διαχειρίζεται πλέον γαλλική εταιρία – αποτελεί ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, γεγονός που δίνει στην Ελλάδα ισχυρά διπλωματικά ερείσματα. Η κυβέρνηση ζητά την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η Τουρκία απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Λόγω της εμπλοκής διεθνών συμφερόντων, η Αθήνα επιδιώκει τη συντονισμένη πίεση από την Ουάσιγκτον και το Παρίσι, αναδεικνύοντας την τουρκική επιθετικότητα ως πρόκληση έναντι της δυτικής σταθερότητας.

Στο ακραίο σενάριο όπου η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νηοψία του ερευνητικού σκάφους, αγγίζοντας την «κόκκινη γραμμή» της εθνικής κυριαρχίας, το Πολεμικό Ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους Κανόνες Εμπλοκής (Rules of Engagement) για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος.

Το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα «διδάγματα» των προηγούμενων κρίσεων.