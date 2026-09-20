«Σκληροπυρηνικοί Κούρδοι ενδέχεται να καταφύγουν στο Ιράκ και το Ιράν μη αποδεχόμενοι τη διάλυσή τους»

Μαχητές και στελέχη των κουρδικών σχηματισμών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), που διαφωνούν με τη διάλυση της οργάνωσής τους, ...

Μαχητές και στελέχη των κουρδικών σχηματισμών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), που διαφωνούν με τη διάλυση της οργάνωσής τους, ενδέχεται να περάσουν στο Ιράν ή το Ιράκ.Αυτό ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, στο τηλεοπτικό κανάλι TGRT.«Καθώς η αυτοδιάλυση των SDF βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία, έχουν εμφανιστεί εκείνοι που αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αυτομολήσουν στο Ιράκ ή το Ιράν. Και λέω ότι, μόλις βρεθούν στο Ιράν, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους εκεί σε σημείο που να αποτελούν απειλή για την Τεχεράνη», δήλωσε ο υπουργός.Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε το θέμα με τον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος συμμερίστηκε τις απόψεις της Τουρκίας σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικής απελευθέρωσης της περιοχής από την τρομοκρατία.«Είδα ότι η ιρανική πλευρά έχει μια θετική στάση απέναντι σε αυτή τη διαδικασία απελευθέρωσης από την (κουρδική) τρομοκρατία και ότι ενδιαφέρονται επίσης για τη δημιουργία μιας περιοχής απαλλαγμένης από την τρομοκρατία. Αυτό είναι πραγματικά πολύτιμο έργο όσον αφορά την ευημερία ολόκληρης της περιοχής μας», τόνισε ο Τούρκος υπουργός.Στο πλαίσιο αυτό, ο Τσιφτσί υποστήριξε τη δημιουργία ξεχωριστού σχήματος συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων γειτονικών κρατών – Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ και Ιράν. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Άγκυρα έχει ήδη εμπειρία στη δημιουργία τέτοιων σχημάτων, «υπάρχουν διμερείς και τριμερείς μηχανισμοί, όπως ο τριμερής μηχανισμός που έχει συσταθεί μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης».Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη ενός ακόμη μηχανισμού που θα περιλαμβάνει την Τουρκία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν «για την καταπολέμηση της νέας γενιάς ομάδων οργανωμένου εγκλήματος».«Παρόμοια ιδέα υπάρχει και για τη διαδικασία απελευθέρωσης της περιοχής από την τρομοκρατία», δήλωσε ο Τσιφτσί.Οι κουρδικές SDF συμφώνησαν προηγουμένως να διαλύσουν και να ενσωματώσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους στους συριακούς κρατικούς θεσμούς, ιδίως στον στρατό.Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ενσωμάτωση του προσωπικού όσο και τη μεταφορά όπλων. Η Τουρκία παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία και ενδιαφέρεται για την πλήρη διάλυση των SDF, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.