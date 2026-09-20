Κι άλλες απειλές από τον Φιντάν: Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή

Στις απειλές κατά της Ελλάδας επανέρχεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και η...

Στις απειλές κατά της Ελλάδας επανέρχεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή βρίσκονται σε «εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση» και προειδοποιώντας ότι, εάν η Αθήνα προχωρήσει σε «παράτολμες ενέργειες», «η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους».Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Φιντάν δήλωσε ότι «στο ζήτημα αυτό οι Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Και η Διοίκηση της Ακτοφυλακής μας βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία».«Αν προχωρήσουν παραπέρα και επιχειρήσουν να κάνουν παράτολμες ενέργειες, τότε η ισχύς αυτού του κράτους [της Τουρκίας] είναι γνωστή σε όλους», ανέφερε.Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, ο Φιντάν επανέλαβε την τουρκική θέση για τα νησιά, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίησή τους.«Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Καταρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές τις κάνουμε χωρίς να τις δημοσιοποιούμε. Διότι η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς», είπε.«Όμως αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη», πρόσθεσε.Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι στην Ελλάδα επικρατεί προεκλογικό κλίμα και εκτίμησε ότι η σχετική ρητορική θα συνεχιστεί. «Στην Ελλάδα οι πολιτικοί επιμένουν σε αυτή τη στάση. Και τώρα βλέπουμε ότι εκεί κινούνται προς ένα προεκλογικό κλίμα. Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιείται πλέον λίγο περισσότερο. Εμείς, όμως, σε έναν βαθμό κοιτάζουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Κοιτάζουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε επίσημο επίπεδο», ανέφερε.«Πολλές φορές στην Ελλάδα λένε: “Ο Χακάν Φιντάν είπε σήμερα αυτό, γιατί εσύ αύριο δεν λες το ίδιο; Εκείνος έκανε εκείνο, γιατί εσύ δεν λες τίποτα; Από εκεί πέρασε αυτό το πλοίο, γιατί συνέβη αυτό;. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ζήτημα που κρατά συνεχώς τον κόσμο σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς έχουμε στενούς φίλους μεταξύ των πολιτικών εκεί, μιλάμε μαζί τους, συζητάμε. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο», είπε ο Φιντάν.