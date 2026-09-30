ΠΡΟΣΟΧΗ... Αυτό είναι ο χάρτης της Αθήνας με τους χώρους καταφυγής σε περίπτωση Εκτάκτου Ανάγκης! Τυπώστε τον και διαδώστε τον...

















Υπάρχει πάντα η ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων ως προς την εκκένωση χώρων δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και χώρων καταυλισμού και στέγασης πληγέντων, ενώ δόθηκαν οδηγίες για συνεχή καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων συλλογής ομβρίων και απομάκρυνση διάσπαρτων υλικών από χώρους όπου εκτελούνται δημόσια ή ιδιωτικά έργα.Τα σεισμικά φαινόμενα και οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν ελέγχονται. Μπορούμε, όμως, να λάβουμε προληπτικά μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτεραιότητά μας είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της βόρειας Αθήνας, οι προσεισμικοί έλεγχοι, και μάλιστα σε δύο επίπεδα, σχολείων, νοσοκομείων, πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων, δημόσιων κτιρίων κ.ά., καθώς και η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών», πρόσθεσε.Σημειώνεται, ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής καταγράφονται και απεικονίζονται με χάρτες όλοι οι χώροι καταφυγής που έχουν προτείνει οι δώδεκα δήμοι της Βόρειας Αθήνας. Παράλληλα, έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων 20 ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή ή επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων, καθώς και διευθετήσεις ρεμάτων με σεβασμό στο τοπικό οικοσύστημα. Τα έργα, προϋπολογισμού σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Πεντέλης, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου.