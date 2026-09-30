Ολλανδικό πανεπιστήμιο απέβαλε προσωρινά φοιτητή από τη Γάζα που έδειξε τρομοκράτες της Χαμάς σε βίντεο και δήλωσε: «Αυτός είμαι εγώ»

Το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία έθεσε προσωρινά σε διαθεσιμότητα έναν 22χρονο Παλαιστίνιο φοιτητή από τη Γάζα, όταν εκείνος α...

Το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία έθεσε προσωρινά σε διαθεσιμότητα έναν 22χρονο Παλαιστίνιο φοιτητή από τη Γάζα, όταν εκείνος ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο παρακολουθεί πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δείχνει ένοπλους μασκοφόρους τζιχαντιστές στην οθόνη και λέει: «Επτά Οκτωβρίου. Αυτός είμαι εγώ», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού ειδησεογραφικού δικτύου N12 News.Στο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Ινσταγκράμ (Instagram) και αργότερα διαγράφηκε, ο φοιτητής εμφανίζεται καθισμένος μαζί με άλλα τρία άτομα να παρακολουθεί οπτικοακουστικό υλικό από την επίθεση στο Ισραήλ.Όταν οι μασκοφόροι ένοπλοι εμφανίζονται στην οθόνη, εκείνος δείχνει προς την τηλεόραση, σηκώνει τον αντίχειρα σε ένδειξη αποδοχής και χαμογελά στην κάμερα.Χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τον ταυτοποίησαν ως Χουσεΐν Ίσα, αν και τα ολλανδικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως και το πανεπιστήμιο δεν έχει διευκρινίσει το αντικείμενο των σπουδών του.Το βίντεο αναρτήθηκε το Σάββατο 26/09, με το πανεπιστήμιο να δηλώνει ότι η ανάρτηση και τα επακόλουθα μηνύματα που προκάλεσε προκάλεσαν αναστατώσεις και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού.Σύμφωνα με τον ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΝ-Ο-ΕΣ (NOS), στον φοιτητή έχει απαγορευτεί προς το παρόν η παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ κατά τη διάρκεια της αναστολής το πανεπιστήμιο θα αξιολογήσει εάν, και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του.Το ίδρυμα υπογράμμισε ότι δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να διερευνήσει την προέλευση ή την αλήθεια του βίντεο, τόνισε όμως ότι έχει νομική ευθύνη για τη διασφάλιση της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς απειλές ή διαταραχές.Τα πλάνα δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ντε Νίουβε Στερ Μάαστριχτ» (De Nieuwe Ster Maastricht).Η εφημερίδα «Ντε Τέλεγραφ» (De Telegraaf) διαπίστωσε ότι ο φοιτητής διαθέτει περίπου 30.000 ακολούθους στο Ινσταγκράμ και αναρτά τακτικά βίντεο όπου παρουσιάζει τον εαυτό του ως αθλητή φριράνινγκ (freerunning), τόσο στη Γάζα όσο και στην Ολλανδία.Το ολλανδικό Μέσο Ενημέρωσης «Νίου-Ρεχτς» (NieuwRechts) ανέφερε ότι ο φοιτητής μεταφέρθηκε στην Ολλανδία μόλις πριν από λίγους μήνες κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος, καθώς και ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ χορήγησε πλήρεις υποτροφίες σε πέντε φοιτητές από τη Γάζα για σπουδές στην Ολλανδία.Ένα μέλος της Ι-ΓΙΑΡ (IJAR), της ένωσης Εβραίων φοιτητών στο Μάαστριχτ, είχε προειδοποιήσει τότε για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.Ο Πέτερ Μαλκόντεντ, πανεπιστημιακός λέκτορας με ειδίκευση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, δήλωσε στην εφημερίδα «Ά-Ντε» (AD) ότι το βίντεο ήταν εξαιρετικά ανόητο και καταδικαστέο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους Παλαιστίνιους φοιτητές στην Ολλανδία.Το περιστατικό αναμένεται να εντείνει τον έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αξιολογούν τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί από τη Γάζα, όπου η Χαμάς πραγματοποίησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ και 251 αιχμαλωτίστηκαν από τους τζιχαντιστές.