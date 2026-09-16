Πέντε συλλήψεις νεαρών μετά από καταδιώξεις στην Αττική, 16χρονος πήγε να παρασύρει αστυνομικούς

Στην σύλληψη πέντε νεαρών, ηλικίας 21, 18 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης σε τέσσερις διαφ...



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί επιχείρησαν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να ελέγξουν οδηγούς μοτοσικλετών και αυτοκινήτου σε Μέγαρα, Γλυκά Νερά, Καματερό και Ανάβυσσο. Οι οδηγοί δεν συμμορφώθηκαν στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, αγνοώντας τις εντολές τους.



Σε δύο από τις περιπτώσεις, οι οδηγοί παραβίασαν πινακίδες «STOP», δημιουργώντας κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.



Οι συλλήψεις αφορούν επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Σε μία μάλιστα από τις περιπτώσεις συνελήφθη και 16χρονος συνοδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι, ενώ τρεις από τους συλληφθέντες δεν διέθεταν άδεια ικανότητας οδήγησης.



Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό στο Καματερό, όπου 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, κινήθηκε με το όχημα εναντίον των αστυνομικών, με σκοπό να τους εκτρέψει.



Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην σύλληψη πέντε νεαρών, ηλικίας 21, 18 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης σε τέσσερις διαφορετικές καταδιώξεις σε περιοχές της Αττικής.